"OSEĆALA SAM KONSTANTNU GLAD" Teška sudbina naše pevačice: Progovorila o detinjstvu, selidbi i predrasudama

Aleksandra Dabić je otkrila nepoznate detalje iz svog života i otkrila kako je izgledao njen život nakon što se sa porodicom preselila u Leskovac.

Aleksandra je sa porodicom najpre živela na Kosovu i Metohiji, a kako kaže, nakon što su napustili rodni kraj, njen život se promenio iz korena.

- Kada je reč o školovanju u Leskovcu, velika je razlika bila u odnosu na Uroševac, bili smo prihvaćeni odlično s obzirom na to da na jugu Srbije važi to "pravilo" ko ima više para, ko ima veću kuću i tako. Tek u srednjoj školi je počelo to, on ima za kafu posle škole, a ja nisam imala i ta finansijska glad nas je dugo pratila - rekla je pevačica.

- Mogu slobodno da kažem da sam zavisila od mamine kartice do svoje 23 godine, dok nisam završila fakultet i počela da pevam. Osećala sam veliku glad za svim što je prošlo, prodali smo kuću na Kosovu, pa jedva kupili nešto u Leskovcu, ja sam osećala konstantnu glad i do pre pet godina sam se lečila u smislu kupovine raznoraznih stvari, odlaska na letovanja, kupovine auta i tako dalje -priznala je pevačica.

Kurir.rs/ Nova / Preneo: M. J.

