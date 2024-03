ŠAKO POLUMENTA NE MOŽE DA SAKRIJE SREĆU! Dobio rođendansko iznenađenje od njih, ovome se nije nadao

Šako Polumenta proslavio je 56. rođendan u krugu svoje porodice i prijatelja, a sada je otkrio da su mu unuke priredile iznenađenje.

Njega su devojčice Mellani i Iria dočekale sa najlepšim poklonom, balonima na kojima su bila ispisana imena njegovih najmlađih naslednika unuka Mellani, Iria, Klea, Lav i Šako junior, a tu je bila neizostavna rođendanska pesma.

- Bilo šta da kažem bilo bi jako malo, jer i ovaj video ne može preneti vrednost i sreću jednog ispunjenog muškarca. Biti roditelj i deda je najlepša stvar što ti božiji dar može podariti i dati značaj i mir. Ova slika je i zadatak samom sebi, da je svaki trenutak sreća a kod pravih ljudi i roditelja dar za njihovo oko i osmeh na licu, da život može da bude jako lep ako si spreman za to - napisao je Šako na društvenoj mreži Instagram.

"Nisam imao od čega da živim"

Podsetimo, Šako je nedavno otkrio da je muzikom počeo da se bavi nakon što je bio suspendovan na poslu.

- Ja sam sa 18 godina otišao u vojsku i čim sam se vratio majka me je zaposlila kao poslovođu. Imao sam 20-tak ljudi u timu, pevali smo zajedno, družili se. Igrali smo karte u radno vreme i šef je tad bio jako nervozan i zatekao nas kako igramo tablić i posle toga me je suspendovao na šest meseci. Nisam znao šta da radim. Rano sam se oženio, imao sam porodicu, dve godine sam radio, a posle toga nisam znao šta da radim. Nemaš od čega da živiš. I brat je video moj talenat, gledao me je i slušao kako sviram gitaru, i tako me je ubedio da odem sa njim u kafanu i pogodio mi svirku. To veče sam okupio momke sa ulice, oformio bend i tu noć mi je palo toliko para da nisam mogao da verujem. Plata mi je tada bila oko hiljadu maraka, a ja sam za noć uzeo desetak hiljada bakšiša. E, to mi je dalo satisfakciju. Ja sam se tad neko vreme mučio da kupim televizor, a posle te noći sam kupio i televizor, šporet, opremio celu kuću (smeh) - rekao je Šako.

