KOGA TO ĐORĐE DAVID POTKUPLJUJE U ZVEZDAMA GRANDA? Roker priznao, spomenuo i Kebu

Đorđe David ponovo se pojavio na snimanju „Zvezda Granda“ sa kesama slatkiša, te je otkrio da mu se veoma dopao zdrav životni stil koji propagira Dragan Kojić Keba i priznao zbog čega je i kome poneo poslastice koje je držao u rukama.

-Tugaljiv sam prema ovim ljudima koji sede u publici pa sam im kupio more čokolade da se malo zaslade - rekao je Đorđe i demantovao pomisao pojedinaca da na ovaj način možda želi da se „ušlihta“ publici u studiju.

foto: Youtube/Printscreen

-Nemam zašto da ih potkupljujem jer su mi kandidati odlično pripremljeni. Ali padne im energija i onda ja imam tu varijantu koja se zove „skok šećera na najvišu moguću lestvicu“. I ko preživi aplaudira, a ko ne preživi nije preživeo – rekao je duhovito Đorđe.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Đorđe David „Keba je otkrovenje za mene“

Roker je priznao i da mu je prijala i duhovitost Dragana Kojića Kebe koju je u svojoj šaljivoj pesmi proipremio za članove žirija.

foto: Ata images

-Keba je odličan lik. To je čovek koji nema ni jednu lošu nameru. On nije čovek koji je zao. Nisam ga poznavao u takvom svetlu, sem „zdravo-zdravo“ u nekim prolazima kada smo se sretali tokom poslednjih par decenija. On je otkrovenje za mene, nisam skoro takvog pozitivca upoznao - rekao je Đorđe.

On je otkrio i da li će mu faliti njegov nedostatak, s obzirom da se vratila Ana Bekuta na snimanja emisija „Zvezde Granda“.

-U ovoj fazi takmičenja mislim da mi neće zaostajati jer stvar treba zaoštriti na maksimalno i biti posvećen tome koliko je koji kandidat koncentrisan, kolikoje kvalitativno napredovao. Žiri ima ozbiljan zadatak što je Demoklov mač, jer mora strahovito da vodi računa o tim nijansama, sitnicama koje odlučuiju i to ne smemo da pravimo greške. Mogu da tvrdim da u 95 postoi slučajeva od kada sam ja ovde žiri nije napravfio grešku – objasnio je Đorđe.

foto: Printscreen YouTube

Roker je otrkio i da mu se kod Kebe jako dopalo što se pevač zalaže za zdrave stilove života.

-Keba propagira zdrav život. Znači domaća hrana, domaći proizvodi. Paprika, luk, ćevapi i rakija, ovaj paprika, luk, ćevapi i tako to – rekao je Đole i naglasio da je u tom smislu obavezan i poseban odlazak u nabavku.

-Odlazak na pijacu naravno, rakija, ovaj odlazak na pijacu, u super market – nastavio je Đorđe i dodao:

-Duvan čvarci na Zlatiboru, rakija, ovaj domaće kobasice i tako…

