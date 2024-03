"UPADAO SAM U NERVNA RASTROJSTVA, RASPADAO SE" Ispovest Đorđa Davida posle saobraćajke: Promenila mi se hemiju u glavi...

Pevač Đorđe David otvorio je dušu i iskreno govorio o saobraćajnoj nesreći na autoputu u severnoj Makedoniji u kojoj je jedna žena, nažalost, izgubila život.

- Prvi put gvorim o svemu što se desilo, jer sam u glavi još na rehabilitaciji. Nisam obraćao pažnju na "znakove pored puta". Sve se desilo na Svetog Jovana, a ljudi su mi govorili da ne pamte takvu vejavicu i sneg. Moram da kažem da je deo puta ispred granice slabo obeležen, a mrak je bio gust u kombinaciji s maglom - priseća se David kobne noći i objašnjava da se sve desilo u sekundi:

foto: Nenad Kostić

- Sada znam šta znači jedna sekunda... Meni je ta jedna promenila hemiju u glavi. U toj sekundi se "ukucalo" sve ono što sam i kako sam u životu radio. Ovo mi je prva saobraćajna nesreća... Naleteo sam na sudar i nisam mogao da izbegnem sklop nesrećnih okolnosti. Samo sam hteo da zaobiđem osobu u kaputu, ali to nisam uspeo.

David je sleteo s puta i iz saobraćajne nesreće izašao s manjom povredom ruke. Zadržan je u Makedoniji 11 dana, koji mu nimalo nisu lako pali.

- Nakon tri dana počele su da mi se pojavljuju slike tog sudara pred očima. U mojoj krvi i urinu nije bilo droge ni alkohola, a brzina je bila apsolutno primerena. Iako su sve stvari bile čiste kao suza, ipak sam osumnjičen i svakog 15. u mesecu fizički moram da se pojavim u Kumanovu u pisarnici. Da se protiv mene vodi bilo kakav proces, ne bih bio na slobodi, već u pritvor - objašnjava David situaciju u kojoj se sada nalazi i seća se kako je provodio dane bez dokumenata u hotelu u kom je bio smešten:

1 / 10 Foto: Instagram/192_rs

- Upadao sam u nervna rastrojstva i raspadao se od plakanja, a bilo je i situacija kada sam vrištao od smeha. Sada pokušavam da shvatim neke stvari na koje nemam odgovor, ali na kraju svako u samar dobije onoliko koliko može da ponese - rekao je u podskastu kod Milija Čolića.

David priznaje da mu posao pomaže da promeni fokus, ali kada je sam vreme mu drugačije prolazi.

- Voleo bih da sve ovo prođe, ali mislim da neću toliko poživeti... Svi smo osuđeni sami na sebe. Kada sam sam, tih sam i povučen. Nisam potražio stručnu pomoć, a u svojoj glavi ću dugo biti na rehabilitaciji. Posle svega, uzeo sam isti automobil jer verujem da mi je on spasao glavu. Smiruje me vožnja u gluvo doba noći. Kada ne mogu da spavam, vozim se od centra grada do aerodroma i nazad - završava svoju ispovest Đorđe David.

kurir.rs/informer/preneo I. L.

Bonus video:

03:02 Đorđe David pres konferencija povodom nesrećnog slučaja