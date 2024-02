"SREO SAM SE SA ČOVEKOM ČIJA JE ŽENA STRADALA" Đorđe David posle SAOBRAĆAJKE vratio se poslu, ovo mu i dalje TEŠKO PADA

Đorđe David, koji je nedavno doživeo saobraćajnu nesreću u Severnoj Makedoniji, stigao je na snimanje Zvezda Granda, otkrio je da se sreo sa čovekom čija je žena stradala u nesreći.

Kako pevač kaže, jedan deo tereta mu je spao nakon razgovora sa njim i razgovor je protekao u najboljem mogućem redu. Đorđe je sve bolje, obaveze su ga zatrpale, i dalje se bori sa snom, ali uspe da spoji dva sata da spava.

04:20 Đorđe David o susretu sa čovekom cija je žena stradala u nesreći

"Razgovor koji smo vodili je krajnje, normalan, krajnje ljudski, krajnje očinski. I on je otac ženskog deteta i ja sam otac ženskog deteta i to je nešto. To je za mene bilo veoma važno da skinem ogroman teret sa srca jer sam znao da on želeo da čuje priču iz glave čoveka koji je sedeo za volanom", rekao je između ostalog David.

Bonus video:

05:54 Saša Popović o promenama u Zvezdama Granda