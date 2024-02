EVO ŠTA RADI ĐORĐE DAVID NAKON STRAŠNE SAOBRAĆAJKE! Vratio se starim navikama, a oni mu prave društvo: Uhvaćen!

Roker Đorđe David, nedavno se našao u žiži javnosti nakon strašne saobraćajke u kojoj je usmrtio ženu u nesreći koja se dogodila na auto-putu u Severnoj Makedoniji.

Muzičar je tim povodom organizovao konferenciju za medije 1. februara, kada je ispričao svoju stranu priče i istakao koliko mu je teško zbog svega.

Nakon što se Đorđe vratio u Srbiju, komšiluk ga nije viđao nekoliko dana, a sada se pevač nakon što je održao konferenciju za novinare pojavio u javnosti.

Muzičara smo danas uslikali u Štark areni na košarkaškoj utakmici u društvu prijatelja, te se može steži utisak da se vratio svojim navikama jako brzo.

Podsetimo, roker je nedavno istakao da se i dalje ne oseća slobodno, kao i da će slobodu osetiti kada se završi ceo proces, što smatra da će biti u narednih nekoliko meseci.

- To je nešto što je jednostavno u ovoj cijeloj proceduri uslovnost koja mora da se zadovolji. Kažu ljudi: "Dobio si dokumenta, slobodan si". Ne, ja se uopšte ne osećam tako. Ja ću u tom smislu osećati da sam slobodan kada se taj proces završi. Neće se završiti za mesec dana, odmah da kažem, daj Bože da se završi za pola godine. On će trajati, ali tek kada taj proces bude završen, gde će se meni na papiru zvanično dati rešenje, daj Bože da ja nisam imao nikakvu odgovornost koju treba da snosim u svemu tome, ja ću se, ako to tako bude, osećati da sam slobodan - ispričao je roker za portal Grand.

