"VRAĆAJU MI SE SLIKE U GLAVI..." Prvo obraćanje Đorđa Davida nakon što je pokosio ženu: Sve se desilo u sekundi...

Đorđe David održao je konferenciju za novinare nakon saobraćajne nesreće u Severnoj Makedoniji, kada je usmrtio ženu nakon sudara na auto-putu.

foto: Nenad Kostić

Roker se pojavio na konferenciji u crnini vidno utučen i slomljen, te je progovorio o nedelu koje se nedavno dogodilo.

- Prvo hocu da javno da izjavim saučesće gospodinu Afrinu koji je izgubio suprugu u ovoj ružnoj priči. Njegova najveća muka je ćerka koja je sedela za volanom. Ona je tek nedavno položila vozački ispit i doživela je ovo što je doživela. Ne bih voleo da sam mu u koži i ja imam ćerku i isto tako cu poželeti da je obradujem automobilom. Još kad sam bio klinac i seo za motorom rekli su mi da sam sebi stavio metak u čelo. Jako sam loše, nemam san, slike mi se vraćaju. Da bih bio jos jasniji, bitno mi je da shvatite da ono što je nekad bio blam sad je najbolja marketinška varijanta. Moje psihičko stanje je takvo da mislim da sam najjači od svoje generacije ali ovo me je slomilo kao šibicu. S ovom traumom ću se boriti ali trudiću se da se izborim - govorio je roker.

foto: Nenad Kostić

- U ljudskom mozgu se lepe slike vracaju u toku sna, a ovo što se meni desilo vraćaće se i u snu i na javi. Nekih 10 dana sam bio tamo imao sam obavezu dok su se te glavne stvari završile. Mogu samo da kažem da sam imao veliku pomoć od samog starta od dvoje ljudi, koji su mi bili na raspolaganju 24 sata, moram da pomenem i čoveka koji me je ugostio u svom hotelu, Zoki Ril, da nije bilo njih ne znam kako bih se sam sa sobom proveo sa svim tim slikama koje me jure. Moram da se zahvalim i gospođi Teuti predsednici javnog tužilastva, koja je imala poverenje u mene. Do daljnjeg ću jednom mesecno morati da se javljam u tužilastvu u Kumanovu. Reč "koncert" u ovom trenutku zvuči rogobatno ali ja moram da radim svoj posao kao što vi radite svoj. Život ne čeka i obaveze me čekaju, moram da nastavim kao da mi nije nista a djavoli me gone u celoj ovoj priči - rekao je Djordje David.

Na konstataciju da deluje pribrano, rekao je:

- Ja sam čovek koji se nikad nije sretao sa ovakvim stvarima. Dosta sam manipulisan od ljudi koji su govorili o nekim stvarima. Na primer, nemam tragove opijata i alkohola u sebi, a neko je šetao na auto-putu, u tom slučaju niko ne snosi odgovornost, pre toga se desio sudar tako da ni tu ja nisam ukljčen. Pet kilograma sam oslabio što je dobro za posaa(smeh). Moram malo i da se šalim. Jedu me stvari iznutra i smatram da kao javna ličnost treba da dajem primer u svakom slučaju, za razlilu od svojih kolega ja sam neko ko je kao učesnik u saobraćaju po PS-u. Dolazak u Beograd mi nije smanjio teret i brigu, ja samo razmišljam i želim da se sretnem sa tim čovekom.

