OGLASIO SE KLUB U KOJEM JE ĐORĐE DAVID PEVAO! Žao nam je, snimak je nastao prošle godine, evo šta kaže rokerov kolega

Đorđe David tvrdi da nije imao nastup proteklog vikenda u Makedoniji, samo dve nedelje nakon što je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj je jedna žena izgubila život, iako je na zvaničnoj stranici objekta gde je pevao podeljen snimak kako roker izvodi numeru.

foto: Printscreen

S obzirom na to da na Instagram stranici na kojoj je u nedelju objavljen video pod nazivom "Đorđe David i neviđen spektakl" nije navedeno da je snimak nastao ranije, oni su se sad oglasili.

- Ova slika je nastala 16.decembra prošle godine kada je na gostovanju Joceta Panova u naš klub kao počasni gost bio i Đorđe David. Na veliko insistiranje publike Đorđe je otpevao par pesama kao veliki dokaz ljubavi prema toj publici koja je te večeri bila iskeno oduševljena. Mi kao klub odgovorno tvrdimo da je ova slika nastala mnogo ranije pre nesretnog i tragičnog događaja prošle nedelje. Iskreno i od srca dajemo punu podršku Đorđu Davidu u dokazivanju nevinosti. Duboko žalimo za izgubljeni život i smatramo da se ovakve stvari ne mogu koristiti ni u jednom slučaju - navedeno je u opisu fotografije.

foto: Printscreen

Tim povodom kontaktirali smo i pevača Joce Panova koji je takođe potvrdio ove navode:

- Ne znam tačno dan kada je nastao snimak, ali je to bilo prošle godine. Čini mi se pred Novu godinu. Desila se greška, nije lepo da ljudi misle da je Đorđe pevao, kada nije. On je tada bio moj gost i izašao je na binu, uzeo mikrofon da otpeva dve, tri pesme. Đorđe prolazi kroz težak period i nije mu do pesme i ni do čega. Ja radim u tom klubu svakog vikenda i oni su tek sada izbacili video koji je od prošle godine. Ne znam zašto nisu naveli kada je snimljeno, a verovatno su objavili snimak zbog marketinga jer često objavljuju snimke sa svirke - rekao je Panov, koji je pružio Davidu kolegijlanu podršku.

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC