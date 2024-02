"PRIMEĆUJEM PLAVO BELI KAPUT I UDARAM" Đorđe David o detaljima stravičnog udesa: Pakuju čoveka kome je otvorena glava i grudni koš

Đorđe David održao je konferenciju za novinare nakon saobraćajne nesreće u Severnoj Makedoniji, kada je usmrtio ženu nakon sudara na auto-putu.

foto: Nenad Kostić

Roker se pojavio u crnini vidno utučen i slomljen, te je progovorio o nedelu koje se nedavno dogodilo.

Nakon što se javno obratio porodici stradale, objasnio je kako je sve izgledalo.

- Dan pre je sve bilo predivno. Koncerti, vreme, bio sam mnogo srećan. Tog dana u subotu smo krenuli iz Gevgeljije i krenula je nenormalna oluja koja nije primerena za to podnevlje. Stigli smo u Skoplje popili kafu i krenuo sam oko pola 8 uvece ka Beogradu. 2400 m pre granice se desilo sta se desilo. Devojka je ušla u suprotnu traku auto puta i vozila sigurno kilometar i po gde se sudarila sa autom marke golf gde su svi povređeni. Vozaču golfa se bore za život. Majka devojke nema šanse iz bilo kog drugog razlog već od totalnog šoka je izašla na put ja iz jednog snopa svetlosnog koji mi dolazi sa desne strane, duga krivina u desno, vidim da ulazim u totalni mrak, u tom trenutku nalećem na oblake, magle, vlažan je kolovoz, tu smanjujem gas pritiskam kočnicu i u jednom trenutku mi se samo učinilo da nešto nije okej. Mrkli mrak. Palim duga svetla i to je jedan sekund - pričao je Đorđe David u jednom dahu i nastavio:

foto: Nenad Kostić

- U tom trenutku moram pun desni pritiskam kočnicu, skrenio sam desno da siđem s autoputa da promašim sve što se ispred mene nalazi i u tom trenutku primećujem plavo beli kaput i udaram i nestaje. Dole je nagib 10 metara auto kad se zaustavio ja sam samo ramenom zviznuo vrata uspentrao se na put i to što sam video to je strašno. Dolazi hitna, pakuje čoveka kome je otvorena glava i grudni koš. Mislio sam da je to osoba koju sam udario. Međutim rekli su mi da je druga osoba u pitanju. Žena koja mi je prebijala posekotinu u hitnoj rekla mi je da sam udario ženu i da je mrtva - otkrio je roker.

