"NISAM JOJ BIOLOŠKI OTAC, ALI JE MOJE PRVO DETE" Saša Kovačević o devojci Zorani i njenoj ćerki koju je dobila s Cecinim bivšim

Pevač Saša Kovačević već godina uživa u skladnoj vezi sa Zoranom Tasovac, koja iz prvog braka ima ćerku Iskru sa Bogdanom Srejovićem.

Bogdana je javnost upoznala kao dečka Cece Ražnatović, a on je sada u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Jovanom Ljubisavljević. Saša je malu Iskru prihvatio kao svoje dete.

- Svako od nas želi da nađe neki mir, pa ni ja nisam izuzetak. Uspeo sam da organizujem svoj život baš onako kako mi odgovara. Ne dozvoljavam da mi bilo šta remeti vreme koje mogu da provedem sa porodicom - kaže Saša, pa dodaje:

- Nisam joj biološki otac, ali je zovem svojim detetom. I sutra, kad budem imao biološko dete, Iskra će uvek biti moje prvo dete, rekao je pevač i dodao da li uskoro planira da stane na ludi kamen:

- Zaista ne znam zašto je ljudima to toliko interesantno. Siguran sam da će kad prođe svadba, krenuti pitanja kad će dete, pa kad će drugo dete - jasan je pevač.

Otkrio čime ga je osvojila Zorana

Inače, Saša je jednom prilikom otkrio šta ga je kod Zorane najviše privuklo.

- Ona jako intenzivno radi na tome kada nešto treba da snimamo. Ja koliko sam devojaka do sada imao, nikada nisam imao neku takvu stranu koja zaista ne opterećuje ni u jednom smislu što se mog posla tiče. U ovom poslu si stalno okružen lepšem polu i normalno je da to može smetati, ali našao sam nekoga ko to potpuno razume - objasno je.