KNEZ OSTAVIO ŽENU JER NIJE HTELA DA MU KUVA: 32 dana sam se borio s životom u DŽUNGLI i odlučio da ću da se RAZVEDEM!

Pevač Nenad Knežević Knez godinama je bio u braku sa Ninom Vukmanović, a jednom prilikom otkrio je kako je došlo do kraha njihove ljubavi.

Knez iz braka sa Ninom ima dve ćerke Kseniju i Andreu, a njih dvoje su se razveli posle 17 godina braka.

- Moja tadašnja supruga i ja smo dugo pre rastanka imali nesuglasice. Jedan od problema je bio taj što nije imala zanimanje, već je samo bila usmerena na našu decu. Hteo sam da je zaposlim, ne zbog novca, već da bi se bavila nečim u životu, ali ona nije htela. Čak sam joj i otvorio butik, ali njena životna filozofija je bila da ne treba da radi. Nije htela ni da kuva kod kuće, pa sam ja i to obavljao - istakao je Knez.

- Zahvaljujući avanturističkom duhu, prihvatio sam ponudu da se takmičim u trećoj sezoni "Survajvera" sa poznatim ličnostima. Priroda i tišina koja vlada ostrvom su me resetovale i pomogle da razmislim o svom životu. Mozak mi se vratio na fabričko podešavanje. Tada sam odlučio da ću se definitivno razvesti. Možda zvuči neverovatno, ali 32 dana borbe za životom u džungli pomogla su mi da shvatim da je rastanak jedino rešenje za mene - rekao je on.

Ipak, iako je bio rešen da je došlo do kraja, bilo mu je teško najviše zbog ćerki.

- Iako sam želeo da se rastanemo, to sam teško podneo. Za mene je sve to bilo neverovatno stresno. Pogotovo mi je bilo strašno zbog naših ćerki, koje nisu bile male, ali su se osećale loše što im se roditelji razvode. Zbog njih dve sam Nini i prelazio preko mnogih stvari, kako ništa ne bi osetile. Na kraju je sve ispalo kako treba da bude - istakao je on svojevremeno.

Nakon razvoda uplovio u novu romansu Od Nine se razveo 2012. godine, a potom uplovi u odnos sa Tatjanom Tat. - Nismo se venčali zato što nam taj papir ništa ne znači. Odlično funkcionišemo i ovako. Kad sam radio pesmu "Tina bambina", sreo sam Tatjanu na mom nastupu u Parizu, gde je dugo živela i radila. Kada mi je rekla da joj je nadimak Tina, odmah sam znao da je to pesma za nju. Nas dvoje smo se upoznali pre 25 godina, a pre 11 smo se spojili i od tada živimo zajedno - istakao je Knez.

kurir.rs/informer/preneo I.L.

