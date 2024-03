SAŠA POPOVIĆ FERARIJEM PROVOZAO SUZANU! Pravili haos po Bežaniji u besnoj mašini od 330.000€! Šepure se za sve pare, sve snimljeno

Saša Popović iskoristio je pravo prolećno subotnje popodne u Beogradu kako bi svoju suprugu Suzanu Jovanović provozao u svom novom “ferariju F8 mansori” čija se cena kreće od 330.000 evra pa naviše.

foto: Printscreen

Estradni penzioner i kreativni direktor “Granda” sa svojom lepšom polovinom uživao je u svojoj novoj besnoj mašini sa otvorenim krovom po naselju Bežanijska kosa gde decenijama i živi, a tom prilikom snimili su ga i “lovci na automobile”, koji uopšte nisu smetali Saletu da ponosno paradira svojim novim ljubimcem.

Štaviše, čak mu je i prijalo. Oni su ga pratili i do same kuće gde živi, a kako bi bio siguran da se “ferariju” ništa neće dogoditi on ga je pažljivo parkirao u garažu, pored koje ga je čekala Suzana, što je i zabeleženo na ovom TikTok video-snimku.

foto: Printscreen

Podsetimo, kao što smo nedavno pisali, Sašina kolekcija automobila vredi neverovatnih milion i 800.000 evra