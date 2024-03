"MNOGO PEVAČICA NA ESTRADI IDU NA TAJNA MESTA I PETLJAJU..." Vendi progovorila o okultnim radnjama, evo gde sve idu i čime se bave

Pevačica Vesna Vukelić Vendi kaže da nije fan astrologije, pa je usput objasnila da ne bi trebalo niko da se oslanja na čitanje bilo kakvih karata, jer iza toga stoje nečasative sile.

- Tegobe koji ljudi imaju su ta zla energija koja ne napada svakog čoveka na isti način, nemaju svi iste predispozicije. I to dobro znaju satanisti koji traže čoveku slabu tačku na primeru astrologije. Astrologija je nauka koja nije otkrivena Bogom. Ne treba mi da potcenjujemo astrologiju, ali nikako da se oslanjamo na to, zato što očigledno da je dao neku svoju kartu kretanja, neki svoj plani program. Iza astrologije stoje demoni, znači svaka od tih planeta zapravo predstavlja jednu demonsku konekciju čoveka sa demonima. Mnogo je pevačica na estradi koje petljaju sa svim i svačim, idu na tajna mesta van grada i rade sa ko zna čime. Ima tu raznih predmeta koji služe da prenesu energije - počela je pevačica.

foto: Privatna Arhiva

- Sama činjenica da se neko bavi magijom govori da taj čovek nije konektovan na Božije energije. Ključna stvar i ono što štiti od magije je blagodat duha svetoga. Nama je data blagodat, ali kroz crkvu i liturgije. Ko nije na liturgijama, ne posti, ne pričešćuje se on ne može da kaže da je zaštićen i on je „jagnje za klanje“ koliko god da ima ikona u kući. Jako je važno da čak i deci od malih nogu ukazujemo na to na šta treba da stave fokus, a na šta ne. Treba da se usmeravaju i da imaju putokaze i primere ispred sebe i tako možemo da ih spasimo nekih stvari u koje na primer, neki opasni ljudi mogu da ih uvuku.

kurir.rs/grand/preno I.L.

Bonus video:

00:11 Vendi i Desingerica