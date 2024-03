NUĆI IMA PARA DA UŽIVA DO KRAJA ŽIVOTA, A DA NE RADI NIŠTA! Reper otvorio dušu: Vozio sam auto mrtav pijan i ničega se nisam sećao

Igor Panić Nući jedan je od najangažovanijih repera, a dosadašnjim radom finansijski je obezbedio sebe i da više ništa ne radi do kraja života.

Nući pravi muziku za sebe, ali i svoje kolege, vredno nastupa, zarađeni novac ulagao je u karijeru, nekretnine i privatan biznis.

Medije je zanimalo da li se dosadašnjom zaradom obezbedio do kraja života ukoliko, teoretski, više ništa ne bi radio. A on i da je milijarder, kako kaže, ne bi odustao od posla.

- Šta je kome dovoljno? Neko bi uveliko digao sve četiri noge uvis, zavisi koga pitaš. Neke egzistencijalne stvari, to je sigurno podmireno. I da imam milijardu šta da radim, šta radi čovek koji ništa ne radi? - rekao je Nući.

Kako kaže reper, ne radi zbog novca već iz ljubavi.

- Nije to sad kao da grabiš nešto, jer što bih prestao da radim nešto što volim. Šta da radim? Da ispijam 30 kafa dnevno? I drugi ljudi na ovom svetu rade, nije rad povezan sa materijalnim stvarima. Mlad sam što ne bih radio, nije mi opcija da stanem kakva god da je situacija - ispričao je Nući.

Nući je progovorio i o porocima i otkrio da je jednom prilikom vozio automobil "mrtav pijan" i da se sutradan toga nije sećao.

Nući ne krije da mu je tinejdžerski period bio najproblematičniji, a ono što je radio tada savetuje druge da to nikada ne ponove.

- Najgore pijanstvo mi je u tinejdžerskom periodu. Sećam se jednom, nemojte to nikad da radite, to je jezivo bilo, vozio sam kola, a da se sećam da sam vozio kola. Video sam na snep četu, na videu koji sam kačio tada, to je bila neka 2014. godina - rekao je reper.

- Tada sam i tom stanju po gradu vozio 120, a ne sećam se, po snep četu vidim da jesam. Tad si najluđi, to su godine problema - ispričao je, a medije je zanimalo da li sada ima poroke.

- Samo odgovorna konzumacija, sad ne sedam u kola takav - objasnio je Nući.

