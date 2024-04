"NEK BRESKVICI SLUŽI NA OBRAZ ŠTO JE ZABORAVILA DA SMO BILI U VEZI!" Vojaž žestoko opleo po Anđeli posle njene ŠOK provokacije

Mihajlo Veruović Vojaž nije ostao dužan svojoj bivšoj devojci Anđeli Ignjatović Breskvici, koja je izjavila da se nikad nije zabavljala s muzičarem.

- Čuo sam tu njenu izjavu. Nisam mogao da je ne čujem. Neka joj to služi na obraz. Neću to preterano da komentarišem. Ja dolazim iz mesta poštovanja vremena i bivših. Vremena koje sam proveo s tim ljudima, lepih sećanja koje sam pravio s tim ljudima, i ne želim uopšte sebi da dajem neka lažna krila. Tako da njoj to nek služi na čast ako je stvarno zaboravila - rekao je Vojaž za medije.

Podsetimo, Breskvicu je u jednoj emisiji njena starija koleginica Svetlana Ceca Ražnatović upitala da li je ikad bila s muzičarem u vezi.

- Da li si bila u vezi s muzičarem? - pitala je Breskvicu, na šta je ona kao iz topa odgovorila:

- Ne.

- A šta je Vojaž? - iznenadila se Ceca.

- A da, ja zaboravila - rekla je Ignjatovićeva i krenula da se smeje naglas.

