NOVE INVESTICIJE! Neće više milione da baca na hotele, Jelena Karleuša dobila ponudu za kupovinu stana u Dubaiju

Jelena Karleuša uskoro bi mogla da postane vlasnica luksuzne nekretnine, i to u Dubaiju. Upravo u ovoj arapskoj zemlji pevačica provodi veći deo godine, zbog čega je prijatelji nagovaraju da kupi stan. Muzičkoj divi se taj predlog izuzetno dopao, pa ga je i sama uzela u razmatranje.

foto: Printscreen/Instagram

Kako i ne bi kada je dosad na hotele izdvojila jedan dobar dupleks na periferiji ove egzotične destinacije.

Samo prošle godine je oko deset puta boravila u UAE, gde uživa u lepom vremenu, dobroj zabavi, fotografisanju, a često i nastupa. Ne samo u klubovima već i na privatnim proslavama kao gošća iznenađenja našim ljudima koji tamo godinama žive i rade. Nema sumnje da Karleuša obožava ovu destinaciju, pa će uskoro i imati svoj krov nad glavom. Ima mnogo agencija koje se bave prodajom nekretnina na obali Persijskog zaliva i, ukoliko joj se neka bude svidela, a uslovi odgovarali, pazariće je.

foto: Printscreen

- Opšte je poznato da Jelena obožava Dubai. Čudi me da joj neki šeik do sada nije poklonio nekretninu koliko tamo boravi. Ali to će ona sama sebi da obezbedi. Znate i sami da je ona precizna kao žilet i, ukoliko joj se ukaže adekvatna prilika, sigurno će kupiti nekretninu tamo. Njene ćerke takođe obožavaju da letuju i zimuju tamo, pa će i njima to da se dopadne. S obzirom na to koliko Jelena voli da provodi vremena u Dubaiju, možda se tamo i preseli, mada ne verujem, njoj je Beograd najlepši grad na svetu. Uglavnom, za nju je Dubai čaroban grad u kojem maksimalno uživa u svakom smislu te reči - završava blizak prijatelj estradne dive.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica ne bi bila prva javna ličnost koja bi imala nekretninu u Dubaiju, pre nekoliko godina stan je pazario Manuel Stojanović. Pored njega, i nekoliko sportista ima obezbeđen krov nad glavom u Dubaiju. Pokušali smo da dobijemo komentar Jelene Karleuše, ali ona je blokirala pozive i poruke našoj novinarki.

