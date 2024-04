"PITAO ME JE ŠTA RADIM TU, BILO MI JE NEPRIJATNO" Rade Lacković o Kemalu Malovčiću: Govorio mi je da rata neće biti, ali bio je...

Rade Lacković u životnoj ispovesti, govorio je o svojim počecima, kolegama, karijeri i porodici.

Pevač je govorio i kako je upoznao Kemala Malovčića, kao i šta mu je govorio na početku karijere. Rade je otkrio da je počeo kao radni pevač koji je pratio već velike zvezde na nastupima.

foto: Petar Aleksić

- Kad sam kao radni pevač iz Mačve otišao da pevam u Frankfurt, bio sam najskuplji pevač amater u dijaspori. Tako sam upoznao i velika estradna imena, a jedan od prvih koji me je primetio bio je Kemal Malovčić. Ja sam otpevao uvodni blok i najavio njega, koji je potom nastupio i u pauzi on mi kaže: "Šta ti radiš ovde?" - prisetio se Rade pa nastavio

foto: Dragan Kadić

- Meni neprijatno, pomislio sam da nisam dobro otpevao ili nešto tako. Kažem mu: "Radim, živim od ovoga, pevanje mi je zanimanje." A on meni: "Ti moraš da ideš za Beograd da snimiš ploču! Ne ostaj u kafanama ovde da ti mladost prolazi!" Objasnim ja njemu da sam planirao to, ali da je loše vreme - to je bilo već predvečerje rata, 1990. godina... A Kemal meni kaže, dobro se sećam: "Ne, ne, ne, rata neće biti. To je politika samo." Međutim, prvo se Slovenija otcepi, pa Hrvatska, haos počinje. Dolazi Kemal ponovo i kaže mi: "Pa ti si još ovde. Nema veze ovo, Srbija i Bosna nikad neće ratovati, a tebi niko drugi ne treba u životu." Treći put smo se sreli u Sanskom Mostu, njegovom rodnom gradu. Tad sam ja već postao zvezda, imao sam hit "Druže, vina mi natoči" na albumu koji je bio najprodavaniji. Lepo smo se ispričali i vratili sećanje na te dane. Ipak se desio rat.

