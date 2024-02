OBORIO REKORD! Rade Lacković u Kladuši pevao pred 20.000 ljudi, a ovaj njegov veliki hit su HORSKI OTPEVALI (VIDEO)

Pevač Rade Lacković, koji ima uspešnu karijeru dugu 30 godina, u Kladuši, gde je pevao pred 20.000 ljudi, oborio je rekord po poseti na ovom mestu.

Publika je sve vreme nastupa bila oduševljena energijom pevača, pesmu "Rekli su mi da si plakala" horski je otpevala sa Lackovićem, koji nije krio oduševljenje.

Ovakva publika samo mu je potvrdia njegove karijere bez mrlje. Nikada nije bio nametljiv, nije bio tema tračeva, estradnih skandala i spletkarenja, ali, i pored toga, ostao je jedan od najtraženijih pevača, što nastup u Kladovu i potvrđuje.

Podsetimo, nedavno je za Kurir dao veliki intervju gde je pričao o estradi, pesmama, porodici, Grandu...

- Nikada nisam hteo da budem meta žute štampe. Vodio sam se time da imam dobru pesmu, ako je nemam neću ni objavljivati. Meni je pesma bila najveći adut i najjače oružije. Sada za kolege i ovo vreme, ne znam šta da kažem... Svako se bori na svoj način, onako kako misli da treba i kako mu je najbolje. E sad, da li je to dobro, vreme ću pokazati da li su bili na dobrom putu ili ne. Žao mi je, video sam dosta mladih kolega koji su krenuli lepo i onda odjednom nestali. Ne znam što se to dešava, možda zbog velikog pritiska, ogrome gužve. Mislim da ranije nije bilo gužve kao poslednjih godina. U vreme kada sam ja počinjao, i pre toga, ako se u celoj bivšoj Jugoslaviji pojavi jedan dobar pevač, to je uspeh. Tada se znalo da taj pevač ostaje i opstaje. Danas, u Srbiji se pojavio po 15 pevača godišnje. To je zaista mnogo i narodski rečeno, nije lako plivati u bari punoj krokodila.

