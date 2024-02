DRAMA, PEVAČ MOLIO DA MU NE SLOME VRAT! Davali novčanice od 500 evra, a onda krenuo haos: Lupio sam po glavi momka koji me držao

Rade Lacković pevač gostovao je u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, kada se prisetio slavlja na kojima je bilo dosta novca, ali i neprijatnih scena.

Samim tim, prisetio se jednog veselija, gde je bilo novca na sve strane, ali i kafanske tuče u kojoj se pevač našao u nezgodnoj poziciji.

- Pa, dosta toga bude ako se radi privatno, dosta je bilo i da daju para, ali ja sam opet takav čovek po prirodi, dešavalo se da zaustavi čovek, da na primer par hiljada evra, po 500 daje i hoće dalje, ja kažem ne, ne dozvoljavam više, i previše si dao, ja mogu i dva dana ti pevam, idem dalje kod drugih ljudi da ne bude samo veče tog čoveka, gosta koji je bio tu i tako ispoštujem sve. Nisam kao neki pevači što se zakopaju tu i pokupe sve što ima. A da, neprijatno sada sećam se, eto, baš na toj svirci, jedno je u Loznici, ta bila svirka, gde sam zaustavio čoveka da ne daje više para, izvadio je baš dosta para, ovako, sve po 500 - započeo je Lacković, pa nastavio:

01:59 Rade Lacković o masovnoj tuči u kojoj se našao

- I podigne me jedan momak veliki, počeo je da me nosi na glavi. Ja kažem nemoj molim te. I par puta sam ga odbio i na kraju dođe čovek, ja se brinuo da ću slomiti vrat, ako me pusti dole. Ako se može to nazvati neprijatnost. A tako je jednom isto u Bosni u Žepčetu, isto je jedan momak veliki, ono, stavio me i zaboravio na mene. Ja pevam tu i narod se okupio i tuča poče. I on krene u tuču, a zaboravio na mene. Ja njega po glavi, čekaj, stani da siđem, i on samo klekne, spusti me dole, i onda krene u masu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

04:15 KADA SRETNEM MERLINA ON TAČNO ZNA KAD KO ŠTA JEDE U SARAJEVU! Ado Gegaj: Estrada je bilo kultno mesto, emocija je bila FANTAZIJA