"STILISTA NAM JE NABAVLJAO STVARI IZ ORMANA JELENE KARLEUŠE!" Natalija i Sani: Ništa nismo znali, hteli smo u zemlju da propadnemo

Natalija i Sani Ibraimov, članovi grupe Trik Fx, gostovali su kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde su se dotakli svog spota za pesmu "Crno i belo".

Sani je u spotu nosio belo, dok je Natalija crno. Međutim, ono što su u emisiji otkrili, bilo je da odeća za spotove nije bila njihova već pozajmljena, a da o tome oni ništa nisu znali.

foto: Kurir televizija

- Sve stvari koje vidiš na meni su od Jelene Karleuše. Naš stilista, Darko Kostić, je otišao kod Jelene i izvukao sve iz njenog ormara. A sve stvari koje vidiš na Saniju su od Boška Jakovljevića. Mi smo to sve saznali kasnije i htela sam u zemlju da propadnem. Darko je bio naš stilista i oni idu po buticima i kupe neke stvari, ali on se snašao jer kod Jelene uvek svašta ima. Ovo do sada niko nije znao osim nas troje - rekla je Natalija.

foto: Kurir televizija

