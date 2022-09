"PEVALI SMO ZA BRAŠNO I ŠEĆER": Natalija i Sani jedva preživeli INFLACIJU 90-ih, a evo kako su MLATILI PARE

Bračni par Natalija i Sani Ibrahimov, koji čini grupu Trik FX, prisetili su se perioda devedesetih godina, kada su zbog inflacije i velike nemaštine tezgarili samo da bi zaradili za brašno i šećer.

Oni tvrde da su, kao i svi drugi, imali krize, ali i da su mlatili pare, koje su štedeli, pa potom pametno ulagali.

- Kada mi neko pomene šećer, brašno ili mleko, setim se devedesetih godina i honorara koje smo ugovarali u to vreme. Ne znam zašto ljudi imaju potrebu da se pravdaju i pričaju zbog čega imaju ili nemaju. Svi imamo krizne periode. Imali smo nastupa za šećer i brašno, ali i ogromne sume. Sve je to život. Mi smo previše ponosni na sve to. Verujte mi, u to vreme doneti kući brašno i šećer bila je velika stvar. Džaba vam novac kada je vladalo jedno opšte ludilo. Teško je vreme bilo.

- Mlađe generacije možda nikad neće razumeti kako se u to vreme živelo. Kada se pomenu ta vremena, imamo razloga samo za ponos i zadovoljstvo. Nikad nismo sebe predstavljali u nekom lažnom svetlu. Imamo koliko imamo, ne volimo lažni sjaj. Verujte da ljudi koji se hvale na sva usta milionima zapravo ih i nemaju. Marketing je čudo, a realnost je nešto drugo. Mnogo je tu troškova koje publika ne vidi, tako da i bakšiš koji neki izvođači zarade ode na druge stvari - kaže Natalija i dodaje da su se Sani i ona najviše promenili nakon što su dobili dete.

- Nas je, kao ljude, najviše dete promenilo i naučilo pravim stvarima. Prosto smo se uozbiljili i shvatili da više nismo samo mi bitni, već da je dete na prvom mestu. Ja sam stroža i to javno priznajem. Veoma sam ponosna na to što sam u ovo vreme uspela da mi sin bude vredan, radan, uspešan, da ima dobru devojku i bavi se sportom. Kada vidim šta današnja deca rade po klubovima, nisam mogla da verujem, previše piju, ne poštuju nikoga, duvaju. Mi smo naše dete uspeli da sačuvamo od svega toga i na to smo, kao roditelji, vrlo ponosni.

Šutnula bih muža da me prevari

Natalija kaže da nikad ne bi prešla preko prevare, ali da je sigurna da, kako vreme prolazi, suprug nema nameru da bilo šta petlja s drugim ženama.

- U ovim godinama bilo bi me sramota da pokušavam nešto da pratim Sanija ili da ga kontrolišem. Svako ima pravo da radi šta hoće, ali za to snosi posledice. Evo već godinama nemamo ni probleme niti razgovaramo na tu temu. Kada smo bili mlađi, bilo je drugačije. Ostavila bih ga da me prevari, ali znam da se to neće desiti. Svašta smo mi prošli, kao i mnogi ljudi. Često me pitaju koji je recept za dobar brak. Pre svega, smatram da je ljubav glavni faktor, ali, pored ljubavi, postoje i druge stvari - rekla je pevačica.

