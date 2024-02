ŽESTOKI MOMCI IZ PODZEMLJA INSPIRACIJA ZA VELIKI HIT! Rade Lacković otkrio kako je napisao pesmu koju i danas svi pevaju

Rade Lacković početkom 2000. bio je jedan od najpopularnijih i najtiražnijih folk pevača u regionu.

Mnogi njegovi hitovi pevaju se i danas, a neke od njih napisao je lično on. U intervjuu za Kurir 2022. otkrio je kako je nastala pesma "Ko je pijan zaspao za stolom" i šta mu je bila inspiracija za te stihove.

foto: Kurir Privatna Arhiva

- Tekst za pesmu " Ko je pijan zaspao za stolom" pisao sam ja. Video sam jednu zanimljivu situaciju u kafani i preslikao je na papir, a muziku je radio Mile Lazarević. Često sam pevao u kafani "Bosna", tu su dolazili najveći moćnici podzemlja. To se sve dešava posle ubistva Ljube Zemunca, sedeli su svi naši žestoki momci tamo. Ćenta je bio svako več gost i cela ta ekipa. Prvi sto do muzike, sedela je ekipa momaka, flaše vina ispijene, plaćali muziku i na kraju su zaspali za stolom. Gotiva, vino, muzika, žene, pare i na kraju su zaspali za stolom i tako nastane moj hit. Pisao sam ja još par pesama sebi - kazao je tada Rade. Ipak, ova pesma nije mu donela najviše novca u karijeri, već jedna druga.

foto: Kurir televizija

- Definitivno pesma "Rekli su mi da si plakala", mislim da mi je najveći hit u karijeri. Često na nastupima snimim reakciju publike uz tu pesmu i objavim to na Fejsbuku. Prijatelji me često pitaju što počinjem nastupe uvek tom pesmom, onda im ja objašnjavam da sam otpevao desetak pesama pre te, ali pošto je to najveći hit, njega zapevaju svi prisutni, onako horski... Sa pesmom "Da ima ljubavi" otvaram skoro svaki svoj nastup. Ta pesma je bila moja ideja. Slučajno mi je stigla neka poruka na telefon, poslala mi je devojka koja je bila nesrećno zaljubljena u mene. Ona je tu SMS poruku toliko lepo napisala i ja sam je odmah prosledio svom tekstopiscu Milanku i Peri Zdravkoviću, kompozitoru. Rekao sam im da takva pesma treba da bude i Milanko ju je napisao za nekoliko minuta i dobijemo tekst: "Ista mi poruka danima stiže, na sve si spremna da budeš mi bliže"... Ta pesma je dan-danas veliki hit, eto nastala je iz SMS poruke.

Bonus video:

09:32 STARS 251