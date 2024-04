"BIĆEMO MI PONOVO ZAJEDNO..." Katarina Grujić progovorila o problemima u braku sa Gobeljom: Teško je!

Katarina Grujić već tri godine uživa u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem sa kojim ima ćerku Katju, a sada je otkrila da su prethodni meseci izuzetno teški za njih.

Marko se u septembru zbog fudbala preselio u Atinu, dok je pevačica sa ćerkicom ostala da živi u Srbiji, a kako Katarina priznaje razdvojenost od supruga joj je teško pala.

foto: ATA images

- On se u septembru preselio u Atinu i bilo je jako teško u početku. Ja zbog svojih poslovnih obaveza i Katje nisam mogla da pređem tog trenutka. Mislila sam da će posle Nove godine biti manje posla, međutim, izbacila sam pesmu i krenulo je još više posla - rekla je Katarina, i dodala:

- Teško je, jer od trenutka kada smo počeli zabavljanje, verili se, venčali, nismo se odvajali uopšte. On je vikendima u karantinu, ja vikendima radim i to je to, svih ostalih dana smo zajedno i živimo zajedno. Ali sad odvojeni skroz i da ja odem jednom u mesec dana, mnogo je malo i velika je promena i za mene i za njega. Uvek kažem, mladi smo, zdravi smo, pravi smo. Znamo zašto sve ovo radimo, za budućnost našeg deteta, nas i bićemo mi ponovo zajedno - objasnila je Kaća, koja ističe da ima veliku pomoć porodice.

foto: Printskrin/Instagram

- Mislim da je danas malo drugačije vreme i mislim da uz dobru organizaciju možemo sve da ostvarimo. Ja imam dadilju koja mi pomaže, moji roditelji, a pomažu i Markovi roditelji koji dolaze iz Kraljeva svake nedelje. To su u pitanju vikendi kada radim, a radnim danima sam ja sa njom i skroz sam promenila svoj život - rekla je Katarina i istakla da je zbog ćerkice skroz promenila životne navike.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja svaki dan učim sve što se tiče života. I pre njega sam znala da kuvam. Znam i da čistim, da perem i da peglam (smeh). Šta god Marko voli da jede, ja znam da spremam. Imam ljubav prema kulinarstvu i volim da ga iznenadim. Zna da ja volim da kuvam, da eksperimentišem i nema aparata koji nisam kupila, tiganja, tako da iznenađujem ja Marka često. Smetalo mi je kada kažu da su sve pevačice iste, pa nisu. Ima i mnogo gorih stvari od onih da ne znaju da kuvaju, ali ja sama za sebe gradim karijeru, nismo sve iste. Ja mnogo toga nemam što imaju ostale i obrnuto. Nije lepo da generalizujem - zaključila je pevačica.

Kurir.rs/Grand

