ANĐELA ĐURIČIĆ PO PRVI PUT PROGOVORILA O RODITELJIMA! Otkrila šta ju je dočekalo kad se vratila u RODNU KUĆU nakon ZADRUGE

Anđelu Đuričić koja je po prvi put otkrila kako su njeni roditelji reagovali na njeno učešće u Zadruzi 5.

- Ja nikada nisam pričala na tu temu. Ništa nije bila istina, moja kuća se prodaje već par godina, a nije istina da se to prodaje zbog mene. Moji roditelji nisu dali nijednu izjavu kada sam ja bila u jeku skandala, ali ja mislim da je najbolje da se ne uradi to. Oni bi mi učinili medveđu uslugu da su to uradili, tu bi bilo kontra efekat, a to što se nisu oglašavali želeli su meni najbolje. - rekla je Anđela pa dodala:

foto: Printscreen Pink

- Oni su meni mnogo toga prebacili, obavili su par razgovora sa mnom, oni su meni očitali lekciju, a to je možda malo kako bih ja mom detetu rekla. Ja nisam bila upućena u sve. Kada je neko prvi put u rijalitiju ne zna se mnogo toga, ja da sam slušala drugačije bi bilo - rekla je Anđela.

- Ko je gore reagovao? - upitao je voditelj.

- Oboje su reagovali, ali iskreno dok se ja ne uverim u neke stvari, ne vredi, e onog momenta kada sam se ja uverila, sve je bilo drugačije. Mene je najviše bilo sramota mojih roditelja, nisam mogla da ih gledam u oči, ja sam to sebi oprostila tek početkom ove godine, jesu oni meni oprostili ali ja nisam njima - rekla je Anđela.

foto: Printscreen/Instagram

Jesi li stvarno verovala da će ljubav sa Zvezdanom da uspe? - upitao je Joca.

- Verovala sam do prevare sa Majom. Da sam ostala do kraja u rijalitiju ne bih ostala sa njim, ostavila bih ga. To je meni bio pakao, sada mi je smešno,a tada nije bilo. - govorila je Anđela pa je otkrila kako gleda na sve što joj se desilo sa Zvezdanom Slavničem:

foto: ATAimages

- Ja sam ideallizovala neke stvari, to muvanje je meni bilo lepo, trajalo je to, ali verovala sam u to što sam idealizovala te neke stvari, a mene je to držalo dok se to nije desilo sa Majom. Meni tada razum nije bio pristutan,

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

01:56 POZNATI RIJALITI PAR PREKO NOĆI DOŽIVEO VELIKU PATNJU: Ovako sada živimo! Nekada vas uveseljavali, a sada proživljavaju NOĆNU MORU