NAKON SMRTI TOZOVCA NASTAO HAOS OKO NASLEDSTVA: Udovica se posvađala sa sinovima, pevač ostavio bogatstvo, ovako su ga podelili

Legendarni pevač Predrag Živković Tozovac preminuo je pre tačno tri godine, a iza sebe je ostavio velike hitove koji će se pevati mnogo godina i po kojima ćemo ga pamtiti.

foto: Kurir, Damir Dervišagić

Nekoliko godina pre smrti, Tozovac se venčao svojom izabranicom Emilijom, sa kojom je živeo do poslednjeg dana u porodičnoj kući na Voždovcu. Nakon njegove smrti nastao je haos oko nasledstva jer njegovi naslednici nisu mogli da se dogovore sa njegovom suprugom oko podele imovine.

Tozovac je tokom bogate muzičke karijere stekao veliko bogatstvo, pa je tako pored raskošne kuće ostavio i još dva stana, ali i ogroman novac na bankovnim računima pronađeni su iznosi od više stotina hiljada evra.

foto: Damir Dervišagić

Kako su prenosili mediji, najviše problema oko bogatsva na sudu je pravila upravo Emilija.

- Vikala je u sudnici: "Kako vas nije sramota?! Niste ga gledali i niste mu dolazili dok je bio živ, sad tražite nešto!" - prepričao je izvor.

Naime, Emilija je jednom prilikom otkrila da se pevačev sin iz Amerike godinama nije javljao, a da je drugi sin iz Srbije imao loše odnose sa ocem, tako što ga je ponižavao i omalovažavao. Navodno je sve to na sudu ispričala potresnim glasom Emilija.

foto: Damir Dervišagić

Međutim, na kraju je Tozovčeva udovica ipak popustila. Kada je primetila da neće sve biti onako kako je zamislila, Emilija je predložila da se podeli jedan stan sa sinovima. To je značilo da jedna polovina da pripadne njoj, a druga Tozovčevim sinovima iz Srbije i Amerike.

Na kraju je pravda zadovoljena tako što je Emilija u nasledstvo dobila kuću na Voždovcu, a jedan stan od dva stana je pripao sinu iz Srbije.

Navodno je i drugom sinu iz Amerike pripalo nasledstvo i to drugi stan, koji je on navodno prodao, ali još uvek nije sigurno da li se to tako odigralo, kao što navodi izvor.

Novac sa bankovnog računa podeljen je na jednake delove, te su evri pripali svima.

Kurir.rs/Blic

