BARBARA ŠOKIRALA PRIJU POKLONOM IZNENAĐENJA! Pevačica dobila domaću slaninu sa belim lukom u buketu "Zveknule smo i rakiju"

Aleksandra Prijović sinoć je održala spektakularan koncert u Novom Sadu u dovorani "Spensa", a gošća joj je bila koleginica Barbara Bobak.

Barbara je prilikom izlaska na binu Aleksandri poklonila veoma originalan pokon, buket od kulena, čvaraka i slanine, a otkrila je i kako je protekao njihov prvi susret.

"Imala sam jako veliku tremu, ovde je stvarno organizacija super i divno su me dočekali. I dalje se tresem. Aleksandra je divna, insistirala je da se vidimo i upoznamo na tonskoj probi. Rekla mi je: "Bezveze mi je da se upoznajemo na bini" i to mi je super. Opustila me je i čak smo i jednu rakijicu zveknule. Kasnije je i mama Borka nazdravila sa nama", rekla je Barbara, koja se potom osvrnula na poklon koji je poklonila Prijovićki.

"Poklonila sam joj slaninu domaću koju je moj tata pravio sa belim lukom. Čvarke, slovački kulen i pivo sam joj poklonila jer znam da voli to da pije. To je mala dobrodošlica od mene", poručila je Bobakova.

Prema njenim rečima, publika uskoro može da očekuje i nove pesme.

"Nove pesme bi trebalo da budu objavljene polovinom maja i time će biti završen ovaj album", istakla je ona.

