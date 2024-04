"PRVI PUT SAM VIDELA HEROIN U 33. GODINI" Legendarna rokerka o korišćenju droge: Bio je to početak krize, pobegla sam...

Pevačica Snežana Mišković, poznatija kao Viktorija, obeležila je svojim glasom jedno zlatno vreme domaćeg roka, ali se u poslednjih šest godina povukla iz javnosti i njeno zadnje pojavljivanje bilo je u rijalitiju "Zadruga".

Godinama se spekulisalo da je Viktorija koristila drogu, a pevačica je jednom prilikom otkrila da je tek u 33. godini prvi put videla heroin.

- Tek u trideset trećoj sam prvi put videla heroin, ovu drogu su koristili muzičari sa kojima sam snimala ploču. Videla sam da ti ljudi ne funkcionišu bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može da dovede do situacije da čovek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada ceo organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima. Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Posle završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo u „Petparačkim pričama" - ispričala je svojevremeno Viktorija za "Press.

Komšije progovorile o pevačici

- Da, da, tu je Viktorija u našoj zgradi, sa ćerkom živi, ali neće vam ona otvoriti vrata - rekla je komšinica u hodu, dok je komšija otkrio svu istinu pevačice koja je nestala sa javne scene.

- Mesec dana je nisam video, ne izlazi iz kuće. Juče sam razmišljao o njoj, ali ona nikome ne otvara vrata - kaže on, i dodaje kako izgleda kada je vidi.

- Šta znam, možda bi vama otvorila vrata. Ona stalno menja boju kose, vezuje čak i neke marame. Prilično onako zapušteno izgleda, ružno je grupa reč, to što nosi na sebi. To što nosi na sebi, uvek visi, uvek su to neki ogrtači ili marame. Ali, sigurno bi je prepoznali, dobro malo su je i godine promenile, ostarila je.

Na konstataciju da se povukla skroz sa javne scene, komšija kaže:

- Ja sam je terao par puta, "daj ajde bre, pokreni se", čak je dolazio i onaj producent, Kul and d geng, ali nije ništa uradila. Sad sam joj rekao uđi u "Elitu", zaradi neku kintu, pravi se luda, pevaj. Radi bilo šta, kako bi uzela lovu, pošto ona nema lovu, skupe su pesme, to se plaća, a cajke su preuzele primat, a njoj treba dosta kako otišla, i snimale neku reklamu- kaže Petar i dodaje da je tragedija uticala na nju.

