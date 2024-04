"NIKADA VIŠE NEĆE BITI ISTI" Kuma porodice Begović otkrila u kakvom je pevač stanju nakon gubitka sina: Ne daj Bože nikome...

Pevačica Elvira Rahić otkrila je u kakvom je stanju njen kum Enes Begović koji je prošle godine doživeo tragediju kada mu je nakon duge bolesti, preminuo sin Armin, nakon čega se i povukao iz javnog života.

Elvira je govorila o svojoj karijeri, školskim danima i biznisu, a onda se potpuno slomila kada je otkrila da li će se uskoro Enes Begović vratiti svojoj karijeri.

- Nažalost je doživeo tu tragediju. Još uvek se ne vraća na scenu,sigurno i neće dok godišnica smrti njegovog sina ne prođe. Mogu samo da kažem ne daj Bože nikome da doživi ono što je moj kum doživeo. Ni blizu, a kamoli to. Nekako ljudi…– rekla je Elvira, a suze su joj krenule zbog čega je na kratko prekinula razgovor kako ne bi briznula u plač.

Elvira Rahić o Enesu Begoviću: „Nikada se više neće vratiti onaj duh koji je imao“

Kroz koji trenutak pevačica je uspela da nastavi razgovor.

- Oprostite… I kada vam se dete razboli, bude vam teško a kamoli da ga izgubite. Nikada se neće vratiti sigurno onaj duh u njemu jer jednostavno, on je to crpeo iz porodice. On je neko ko izuzetno voli i ceni porodicu i svu snagu je pronalazio upravo u njoj. Sada će zaista faliti jedna karika u svemu tome da bi bio Enes ono što jeste – ispričala je Elvira.

Pevačica je naglasila i da su svi iz najbližeg Enesovog okruženja sve vreme uz njega i daju mu podršku kako bi se lakše nosio sa bolom koja ga je zadesila.

- Ako Bog da, ja se nadam kao i svi mi njegovi prijatelji, kumovi i rodbina uz njega smo bili i uz najteže dane i uz one najlepše. Svi jedva čekamo da se vrati jer zaista na estradi postoji praznina gde je on – istakla je Elvira.

- Muzika će moći da ublaži sigurno taj bol, ali ne i da izleči – dodala je pevačica.

Podsećamo, Armin Begović preminuo je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Imao je samo 29 godina i uskoro je trebalo da postane otac.

Armin je živio u Sarajevu, a radio je u Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

