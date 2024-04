"BORAC JE, NE ODUSTAJE LAKO" Ša promenio ploču i podržao Maju i Stanislava, pa javno priznao: Miona i ja smo ravna linija

Prethodne noći u Eliti su bile nominacije, a ukućani Bele kuće otkrili su kome žele da vide leđa.

U izolaciji su bili Miona Jovanović i Stanislav Krofak koji su uživali u svojoj vezi, a Nenad Aleksić Ša je iskreno govorio o bivšem partneru svoje devojke.

foto: Printscreen

- Ja nisam pripremao govor, ovo su mi teške nominacije. Počeću od Stanislava imali smo taj verbalni sukob, dobio je moj izvinjenje, nisam zadrt. Od njegovog ulaska, očekivao sam više, imao je jedan stav, drugačiji nego sada. Imao sam jedno mišljenje što se tiče njega i Mione, sad imam drugo, i stalno menjam mišljenja. Sada mislim da nema nameru da bude sa Mionom, ali voli da pecka. Verujem da mu se Maja svidela, ali u paru deluju jače, ali mislim da je Mioni ego poljuljan, naša relacija je ravna linija. Bolesno je za moje uši da slušam ove priče. Ne diraš me, ne diram te - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Da li misliš da je ušao sa Majom da bi provocirao - pitala je voditeljka.

- Mislim da jeste, ali svidela mu se Maja. Ima peckalice i upoznaje ovaj format, a i borac je ne odustaje lako. Što se tiče Mione, od samog starta išlo kako treba, pričaju za nju da je preljubnica ne znam da li sede na ušima. Miona je njega ostavila javno, i ne znam šta im daje za pravo da se*u. Naš odnos, imali smo 20 prelepih dana do te najgore Nove godine. Ja sebi pravim haos, ušao sam polupan i veza me je oporavila, eto posle Nove godine kada su ušli roditelji i pomenuli Stanislava sve je krenulo užas. Mesecima se mulj, priznala mi je da je imala emocije prema bivšem dečku, ja joj verujem i verujem da me voli. Ljudi su počeli da joj veruju šta priča i ona juče pred novinarima ublažava sve samo što mu se nije izvinila, to stvara sumnju u nju. Tako da te priče, okej to će trajati do kraja rijalitija, ona je nejasna u svemu i zato su u svakoj emisiji oni. Hajde da pošaljemo bolju sliku pa makar zbog njenih roditelja. Ja ovu devojku volim, uvek ću je voleti i braniću je i kad je kriva i kada nije. Može da mi veruje 100 posto, lepa, pametna, histerična, nervozna ujutru, moralna u moru nemoralnih ovde. Verujem joj sve samo ne u odnosu sa bivšim dečkom. Ja ostavljam svoju najlepšu polovinu šaljem Stanislava - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Samo da kažem za Maju da sam zaljubljen, i nemam ništa od toga da raskinete - rekao je Stanislav.

Kurir.rs/Pink.rs

