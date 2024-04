ŠA VIŠE PROSLAVLJA VEZU MAJE I STANISLAVA NEGO ONI SAMI! Tražio reč uživo u programu, pa se obratio naciji kroz ŠIROKI OSMEH

U toku je još jedna radio emisija "Amnezija". Marko Janjušević Janjuš je ugostio Nenada Aleksića Ša. On je govorio o aktuelnim temama u Elite.

Sve što me je prošlih meseci mučilo, sada je drugačije. Mučilo me je mnogo toga, preterivao sam ali i nisam, sada se nadam da će sve biti drugačije - rekao je Ša.

Da li ti je laknulo kada su Maja I Stanislav ušli u vezu? - upitao je Janjuš.

Pazi mnogo bi se to komentarisalo, a kod njega se vidi sve iskreno, oboje su takvi, vidim kako se ponaša, stalo mu je, ali se videlo da je i Maji stalo od starta - rekao je Ša.

Koliko te remete Mionini odgovori? - upitao je Janjuš.

Nije mi bitno šta ko kaže, meni su odgovori čudni. Dosta toga nije bilo jasno, morao sam mnogo toga da slušam. Ja njoj verujem ali njegove priče su bile čudne - rekao je Ša pa dodao:

ŠTa nju zanima šta Maja i Stanislav rade. verujem da su njeni videlo da je on dobar momak, žao mi je što su mene videli u drugom svetlu, nadam se da će me upoznati kakav sam zaista ja. Mionu to remeti, ljulja nas, ali priznajem da sam ja kriv za to. Ja želim da pokažem da sam dobar lik, ali sve je na Mioni. Brine me taj naš izlazak - rekao je Ša.

foto: Printscreen Pink

Ja sam Mionu prohvatio takvu kakva je, e sada to je normalno. Verujem da će sve biti lepo. Volim tu njenu drčnost, što drži do sebe, ona voli sebe. - dodao je Ša.

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

08:25 STARS EP278