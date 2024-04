HARIS DŽINOVIĆ OTKRIO NOVE DETALJE RAZVODA: Tada je sve krenulo da se raspada...

Haris Džinović je poslednjih meseci u žiži interesovanja zbog razvoda od dugogodišnje supruge Meline.

Haris je sada otvori vrata svog doma na Senjaku i na samom početku otkrio je do sada nepoznate detalje iz svog detinjstva.

- Uglavnom sam imao sve što sam želeo. Najbitnija mi je bila igra... Igraili smo fudbal, klikera, nije bilo previše mogućnosti za zabavu. Nestašan sam bio kao i sva deca. Opet kažem to bilo neko drugo vreme, sada je sve drugačije. Zanimljivo je da su me dva puta izbacili iz škole. Stalno sam bežao sa časova, išao na treninge fudbala koje sam voleo više od svega iako sam tada već otkrio talenat za muziku, sklonio sam je po strani. Završio sam u večernjoj Gimnaziji dva razreda, pa su se opet desili problemi, započeo je priču Haris.

Haris je otvorio srce i progovorio i o razvodu od Meline:

- Pre dve godine smo počeli da se udaljavamo jedno od drugog. I dan danas ne znam razloge, samo sam shvatio da više nismo toliko bliski i prisni. Tada je sve krenula da se raspada! Bilo je ljubavi, bar sam ja mislio da ima... Druga strana zna koliko je to bilo iskreno i da li je bilo iskreno. To morate nju pitati. Bilo je lepo dok je trajelo, rekao je on.

