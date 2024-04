OVO JE JEDINA ZVEZDA GRANDA KOJA JE PREVARILA SAŠU POPOVIĆA! Slagao na audiciji važne informacije, a kada su saznali nastao HAOS

Pevač Marko Gačić nikada nije krio da je veliki gurman, a dok se takmičio u "Zvezdama Granda" imao je mnogo više kilograma nego danas.

Naime, Marko je rešio je da potpuno promeni životne navike i posveti se zdravoj ishrani zbog čega je uspeo da izgubi enorman broj kilograma i danas je neprepoznatljiv.

Marko je gostovao u jednoj emisiji, a voditelj je ostao zatečen kada ga je ugledao.

- Gde si ostavio drugu polovinu Marka Gačića, ako nije problem da saznam?- upitao ga je voditelj kroz smeh.

- U frižideru - našalio se pevač, a potom se osvrnuo na trenutak odluke, ali i ceo proces koji je prošao kako bi danas imao savršenu liniju.

- Bitan je taj momenat odluke. Otprilike pre nekih deset meseci sam krenuo sa novim režimom ishrane, a u prvih šest meseci sam najviše oslabio. Najčešći komentar svih koji me vide sada je da sam se podmladio, baš su ljudi u šoku - priznao je tada pevač za "Grand".

Podsetimo, Marko je već u 20. godini dobio prvo dete, ćerkicu Nikolinu, i za takmičenje ''Zvezde Granda'' svojevremeno se prijavio sa samo 13 godina i tu audiciju neće zaboraviti dok je živ.

- Imao sam 13 godina na prvoj audicija za ''Zvezde Granda''. To se sećam zato što pamtim da me nisu pustili da se prijavim i morao sam da napišem da imam 16 godina. To ima i na snimku - rekao je Marko u emisiji ''Zvezde Grand Specijal''.

- On stalno hoće da bude stariji nego što jeste. Ali to je uvek tako, mladi hoće da budu stariji, a mi matori da budemo deca. Ti si imao dve audicije? 2010. i 2013?- pitao ga je Voja.

- Ja sam svake godine za redom išao na audicije od 2010.godine - rekao je pevač na šta je Voja dodao - Ti kao deca u školu, svake godine na audiciju.

