BIVŠI ZADRUGAR NAPADNUT U CRNOJ GORI! Vikali, pa nasrnuli na njega, a onda se desio ŠOK OBRT: Ovo su svi detalji DRAME

Crnogorski maneken i bivši zadrugar, Marko Marković, navodno je napadnut u Crnoj Gori.

Naime, kako je otkrio izvor koji je prisustvovao nemilom događaju, sve se odvilo jako brzo, prvo su izvesna lica vikala, a onda su pokušali da nasrnu na Markovića.

foto: Printscreen

- Marka inače poznajemo baš onako kako se predstavio i u "Zadruzi", veoma je fin, kulturan i čestit mladić, pa mi je zato bilo i čudno zašto bi ga neko napao. Prošle nedelje, kada sam se i ja vraćala iz kluba, Marko je išao iza mene. Nije bilo mnogo ljudi, ali ja nisam bila sama. On je dečko išao svojim putem, ja svojim, ali sam samo odjednom čula kako neko viče i psuje pominjući ga. On im je ljubazno rekao da se sklone i ostave ga na miru, te je čak i na par uvreda ostao imun. E valjda kada su shvatili da ih kulira, onda su mu prišli. Kada su došli do njega, pokušali su da ga napadnu, ali ih je Marko odgurnuo. Ono što me je ostavilo bez teksta je to da su ti momci shvatili da su ga pomešali s nekim i onda su se izvinili i nastavili svojim putem - rekao je izvor koji se našao na licu mesta.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/TV Pink, Shuuterstock

Podsetimo, Marko je poznat i kao bivši dečko od Stanije Dobrojević.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

02:18 BORA BI TO VOLEO, JEDINO DA MI PLATE, PA DA ME SNIMAJU Rijaliti par objavio NEREALNE vesti: Voleo bih to da imamo ZBOG NAS!