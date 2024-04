IVANA BOOM NIKOLIĆ KONAČNO OTKRILA NEPOZNATE DETALJE SA EVROVIZIJE: Sa Sanjom i Ksenijom je bilo jako...

Ivana Boom Nikolić, koja je nedavno započela solo karijeru nakon što je napustila grupu ''Huricane'' je progovorila o novim projektima, ali se osvrnula i na ljubavne teme.

Kako je rekla trenutno nema dečka, ali joj prija pažnja i zaljubljenost.

Ljubav je svuda oko nas, to nije kliše, ali ja sada nemam vremena za to. Od ludog kamena nema ništa. Ne plaim se od toga. Ja volim da budem u vezi, volim da budem volejena, zašto da ne, ako se desi da se zaljubim i udam, bišete obavešteni, rekla je ona pa progovorila o prevarama:

Prosto se dešava da partneri varaju u vezama. Ja nisam pristalica toga, ne praštam prevaru. Imala sam sreće da su mi momci bili odlični. Nisam imala situaciju da je tu neko nekoga varao. Onda me svi pitaju zašto su bivši, ja kažem zato što se u drugim stvarima nismo slagali, rekla je ona pa dodala:

Bivši ne može da postane opet sadašnji. Može on da šalje cveće, poruke, ne zanima me uopšte. To što se završi, to ne treba ponovo pokretati, rekla je ona.

Ivana se osvrnula i na ponovno učešće na Evroviziji pa šokirala priznanjem.

Evroviija mi je veliko iskustvo i pojavila bi se opet što da ne. Sa Sanjom i Ksenijom bi opet stala na scenu, sviđa mi se ta ideja, zašto da ne, rekla je ona pa otkrila da uskoro slavi rođendan.

Ne očekujem ništa za rođendan. Prošle godine su mi fanovi poklanjali svašta nešto i to je bilo jako slatko. Čak su mi i ispred zgrade ostavljali poklone. Jedina želja koju imam sada je da mi do kraja godine izađe mini album.

Sledeće što polaniram da kupim sebi jedan stan... To je naredno na tapetu. Letnja sezona je izuzetno radna, pa ćemo videti, pa se opet na kraju vratila na ljubav:

Apsolutno mi nije teško da ako nekog volim uradim sve za tu osobu. Nije mi teško ni da putujem, ne spavam... jako se posvetim toj osobi baš onako kako treba, zaključila je Ivana.

