PRESEDAN U ELITI NAPRAVIO HAOS: Sinoć niko nije izbačen iz Bele kuće, a evo zbog čega!

U rijalitiju "Elita" desio se presedan, pa tako sinoć nije izbačen nijedan takmičar.

Naime, voditeljka Ivana Šopić obavestila je zadrugare, kako je publika glasala i da su odlučili da još jednu nedelju u izolaciji ostanu bivši ljubavni par Stanislav Krofak i Miona Jovanović.

- Gledaoci su imali drugačiji tip glasanja, ove nedelje, imali su priliku da glasaju na inicijativu njih samih, dali smo da se ova izolacija produži i sledeće nedelje. Stanislav i Miona su potrčci i sledeće nedelje, niko ne ide zajedno sa njima u izolaciju - rekla je Ivana Šopić u emisiji uživo.

Inače, od kako je Stanislav ušao u rijaliti "Zadruga" odnos Mione iNenada Aleksića Ša naglo se pogoršao, a zadrugari tvrdi kako ona još uvek ima emocije prema bivšem dečku.

Vezu sina i pevačice, komentarisao je i otac od repera.

- Nisam pametan! Zbog čega Miona za crnim stolom izlazi tako da podgreva sumnju da još gaji emocije prema bivšem. Nenad je tu jasan, on voli Mionu, ali ni njemu nije jasno Mionino komentarisanje. Bliži se Nenadov rođendan i voleo bih da ga vidim veselog i srećnog, zaslužuje on to - rekao je Kiza, pa dodao:

- Svi me osudite da samo branim svog sina, on jeste ishitren, ali niko neće da prizna da ne dira prvi nikoga, da se ne petlja u tuđe veze, da Mionu pazi i štiti čak i kada nije u pravu, kada ga neko konstantno provocira on zna da uzvrati. Nenad je dobra i plemenita duša, strah me je da opet ne bude povređen- zaključio je on.

