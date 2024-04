POŠTO-POTO HOĆE DA JE UDA! TAKI ĆERKI SPREMIO I MIRAZ: Priprema joj GALA SVADBU sa Stanislavom, seli je u Zagreb!

Nakon što su se smuvali Stanislav Krofak i Maja Marinković, njen tata Taki Marinković otkrio je za medije da očekuje da će doći do svadbe. Kako ističe Taki, voleo bi da ta veza opstane i da nema ništa protiv da se njegova ćerka Maja preseli u Zagred, ako to ona bude želela.

- Videle su se tu varnice, Stanislav deluje kao dobar momak, čuo sam i kako je stekao sve što sada ima, na pošten i častan način i svaka mu čast. Poštuje žene, moja Maja je pored njega staloižena, prija joj i samo da se slažu. Kako će i šta će biti ja to ne znam i nećui da pričam unapred. Podržavam ih, ja bih voleo da to potraje i da bude kako treba. Maji je dosadilo da se više ludira, njoj i treba mirna luka, a Stanislav je koliko vidim takav, odgovaran, zna pta hoće, nije dete. Ako mene pitate do sada je ovo njen najbolji izbor. Maja ima i stanove i novac, sve ona ima i ne mora da bude sa nekim zbog materijalno. Na njoj je ako to opstane gde će i šta će - priča Taki za Star.

- Ja bih voleo da ostane u Beogradu, jer sam joj sve obezbedio i stan sam joj kupio, kupio još jedan. Ako bude htela da ide za Zagreb zbog Stanislava, neka ide, podržaću i to. Ljubav podržavam, kad je to ono pravo i normalno. Vreme će da pokaže, za sada sam zadovoljan. Ako to bude ozbiljno, jedva čekam Maji da pravim svadbu - iskren je Taki koji kaže da Mioni uopšte nije svejedno.

- Mislim da se pokajal i da je bila ubeđena da je Stanislav ušao kako bi ke vratio. Verujem da joj nije svejedno jer je shvatila da je on nastavio život i da ga ona više ne zanima. Ako bude provocirala Maju ona će da joj vrati, znate da Maja ne da na sebe. Nije joj Maja ni kriva, sama je napravila šta je napravila - priča Taki.

