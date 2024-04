NAKON ŠEJLINE DOMINACIJE, USLEDILO IZNENAĐENJE OD SUPRUGA: Prekinuo intervju i izmamio osmeh na lice "Ponosna sam"

I ove subote Šejla Zonić očarala je auditorijum svojim glasom i performansom u „Zvezdama Granda“ na šta nije ostao imun ni žiri koji je nagradio sa direktnim prolaskom dalje.

Iako bi se mnogi kandidati opustili na njenom mestu, ona priznaje da pred svaki nastup oseća dozu nelagodnosti.

– Ja se svaki put malo bojim pre svakog nastupa da neće biti šest glasova i da ću otići u baraž. Ne bojim se, ali imam mali osećaj nelagode, a svi smo iscrpljeni i umorni i svako od nas voli da prođe direktno i da odahne – iskrena je Šejla.

Na veliko oduševljenje javnosti, ona je otpevala pesmu svog ujaka Kemala Malovčića, a nas je zanimalo da li brine kako će on oceniti njeno izvođenje.

– Hoće, sigurno će biti zadovoljan i biće mu drago što sam se odlučila za njegovu pesmu. Htela sam da pokažem da sam srećna i ponosna na svog ujaka – počela je Šejla, kada je njen suprug prekinuo intervju:

– Puno pozdrava za Kemala Malovčića, Šejlin Sanski most, moju Tuzlu i sve ostale – rekao je Armin koji je poljubio svoju suprugu i izašao iz kadra.

Talentovana pevačica je otkrila i kako je Ceca reagovala na njenu odluku.

– Kada smo snimali šesti krug neko od članova žirija je predložio da pevam nešto od njega i tako sam se odlučila. Ceca je bila oduševljena, odmah je pristala na taj predlog - kaže Šejla koja ceni svaki savet svoje mentorke, a jedan posebno.

– Mnogo mi znače saveti, ona je prva sa nama na frontu i realno nam sve kaže. Uvek mi je govorila da ne budem skromna, da budem to što jesam i budem ponosna na to. Meni je to sasvim dovoljno, smatram da to i uspešno primenjujem– zaključila je pevačica.

