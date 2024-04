ANELI OČAJNA ZBOG RASKIDA SA JANJUŠEM! Zbog jednog gesta bivšeg košarkaša raspada se na sitne komade: Zadrt je, suviše MRAČAN...

Aneli Ahmić iskreno je progovorila o raskidu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Depresivno sam bila juče, danas sam malo bolje. Sve ovo s Janjušem me je jako poremetilo. Mene jako boli što ne mogu skroz da mu se otvorim i da mu kažem da mi smeta taj njegov zadrt karakter. Jako je težak karakter. Njega stalno nešto boli, stalno mu nešto smeta. Ta njegova negativa na mene utiče. Jako sam depresivna pored njega. Mislim da treba da prođe neko vreme da Janjuš da vidi da greši - kazala je Aneli.

- On važi za velikog šaljivdžiju, a nekako je iz tvoje priče previše mračan - kazao je Darko.

- Kad smo razdvojeni on se šali, kad je sa mnom, on to ne radi, kao da mu nešto smeta. Jako se promenio. Njemu je teško, svi znamo kroz šta je prošao. Ja pokušavam da ga nekako oraspoložim, ali mi ne ide od ruke. Stalno mi govori kako sam samoživa i da sam folirant, ja ne znam zbog čega. Darko, moram da ti kažem šta je mene mnogo zabolelo. Janjuš je naše slike u rehabu pobacao, mnogo mi je zbog toga teško - kazala je Aneli.

