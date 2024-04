"ZATEKLA JE MRTVOG SINA S RUKOM KOJA PADA NA POD..." Cecin veliki hit krije najveću bol Marine Tucaković: Inspiracija bio i Arkan

Svetlana Ceca Ražnatović prvi put je progovorila o tajni balade "Rasulo" iz 2011. godine i istakla da je Marina Tucaković za stihove inspiraciju pronašla u pevačicinim, ali i svojim porodičnim tragedijama.

Pevačica je u emisiji Goce Tržan ispričala da je Marina deo pesme posvetila svom prerano preminulom starijem sinu Milošu, ali i njenom suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu.

foto: Ana Paunković, Filip Plavčić

- Marina je miksala teme sa svojim pokojnim sinom, kao što je pesma "Rasulo", s mojim pokojnim Željkom. Ona je neki svoj bol pretapala u pesme kroz moj bol. Na primer, u "Rasulu" ona opisuje kako zatiče svog sina mrtvog i "bela ruka pada na pod", pa onda piše o mom pokojnom suprugu. To možemo da znamo samo ona i ja, jer ja te slike prepoznajem. Znam šta je kome posvećeno. "Igračka samoće"... Uvek je pisala tako da svako od nas može negde sebe da pronađe. To nije sebično pisanje, ona je bila genijalna - istakla je Ceca u emisiji "Ako progovorim" na K1 televiziji.

foto: Kurir.rs/A.J. Panić

Pored ove pesme, za koju se dosad nije znalo da je posvećena Marininom sinu, i pesma Ane Nikolić "Mišo moj" nastala je u spomen na pokojnog prvenca Marine i Aleksandra Radulovića Fute.

- Pesmu sam pisala u svom najtežem životnom periodu, kad sam izgubila sina. Dugo sam razmišljala ko bi mogao ove snažne emocije da prenese publici, a onda je izbor pao na Anu Nikolić - priznala je svojevremeno Tucakovićeva.

foto: Dragana Udovičić, Ana Paunković

Podsetimo, pokojna Marina je jednom prilikom za medije ispričala kako je izgledao trenutak kada je sina Miloša pronašla mrtvog u sobi.

- Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog decembra je to bilo. Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Ode vam dete na ekskurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvek imate strah za osobe koje volite. Interesantno, ja tu noć... On je bio toliko veseo, toliko smo se smejali, nisam zaista mogla da imam loš predosećaj. Koliko sam imala ranije iz strahova... I eto, baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. Taj dan je trebalo da idem u žiri u jednu emisiju. To je bio trenutak ludila i trezvenosti - rekla je tad Marina, pa je dodala da je, kad ga je pronašla, on već imao modre prste.

foto: Stefan Stojanović

Dan ranije ništa nije slutilo na tragediju, a kada je tog jutra stigla Hitna pomoć, ustanovila je smrt.

- Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav i prav, sve je bilo normalno. Ustao je da popije vode i rekao mi da ga probudim posle četiri kako bi stigao da ode kod frizera i spremi se uveče za diskoteku. Međutim, kad sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog. Prsti su mu već bili modri. Ne znam šta se dogodilo... Ne znam da li ima nešto gore nego kad zateknete svoje dete kako nepomično leži u krevetu - rekla je Marina.

foto: EPA

Tekst pesme "Rasulo" I noćas radi bol za tebe I dok te zamišljam tu, kraj sebe Od sreće mogu da skočim u dalj Al' kada otvorim natekle oči Ništa nije u mojoj moći Stvarnost me u glavu lupi kao malj. Kao recidiv, ti si uvek živ U zlo teraš me Kako da odbijem te? U ovom rasulu ja dodajem nulu Na svaki moj promašaj Ti likuj i uživaj. U ovom rasulu ja samo za sebe Na usne stavljam sjaj Da budem lepa za kraj. I noćas radi bol za tebe Očajno želim te za sebe Nekako imaš moje sudbine kod A kada pogledam zidove bele Iz mojih sećanja dolaze strele I jedna bela ruka pada na pod. Hoću da vidim sebe u plavom U daljini je luka ista za sve I znam da sam sada na mestu pravom Da konačno svega oslobodim se. A kome ide sve ovo? Kad jednom ne bude me Sve će to stati u slovo A tebi ostavljam te (U ovom rasulu). foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

03:34 Ceca Ražnatović intervju