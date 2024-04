NAKON PRIČE DA ŽIVI U KOLIBI I SADI BELI LUK, ĆIRA PROVOZAO MEČKU OD 70.000€! Vratio se u Srbiju i šokirao sve: Sin mi je pozajmio

Mesecima unazad mediji su brujali da Dejan Ćirković Ćira živi u kolibi i sadi beli luk, ali je pevač te navode demantovao.

I dok su mnogi nagađali da Ćira živi teško preko grane, on je sada to demantovao kada se ispred Grand produkcije pojavio u besnoj mašini. Naime, on je provozao skupocenog džipa marke Mercedes, čija vrednost se kreće od 70. 000 evra pa naviše.

foto: PRINTSCREEN GRAND

Svi pogledi bili su uprti u Ćirinog novog ljubimca, a pevač je otkrio da auto zapravo nije u njegovom vlasništvu.

- To nije moje, to je od sina - rekao je Ćira, a potom se u svom stilu našalio.

-Šalim se, ma moj je! Ne živim sad u kolibi, nego u autu- dodao je kroz smeh aludirajući na netačne medijske natpise, da živi u kolibi.

Podsetimo, nakon vesti da Ćira živi u kolibi, pevač se oglasio i demantovao ove navode, tvrdeći da je došlo do nesporazuma.

kurir.rs/grand

Bonus video:

07:08 STARS EP 281