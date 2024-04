BRENA NA SVE SPREMNA DA SAČUVA UGLED! Posle teksta o ORGIJAMA NA SLAVI, unajmila BOTOVE pa se preračunala: Onda usledila OSVETA

Lepa Brena je jedna od retkih pevačica sa veoma uspešnom karijerom kojoj ne smeta skoro ništa što se piše o njoj, čak i negativno.

foto: Instagram, Nenad Kostić

Ona nikad ne reaguje na novinske napise, a više puta kad je nešto o njoj napisano netačno, ona odgovori svojom čuvenom rečenicom: "Sve je to šou-biznis." Tako je bilo sve do novembra prošle godine, kada je osvanuo članak pod naslovom: "Oglasila se SPC: Krsna slava nije orgija, ni terevenka - Brenu isprozivali na mrežama zbog slavlja uz muziku". Kurir je to objavio.

E, to je mnogo pogodilo jugoslovensku zvezdu zato što su ljudi danima na mrežama pisali o tome kako je neprikladno što je Brena na dan krsne slave Svetog arhangela Mihaila ugostila najpre patrijarha Porfirija, a posle uz muzikante igrala i pevala zajedno s gostima do ranih jutarnjih časova.

foto: Privatna arhiva

Ubrzo nakon toga desila se zanimljiva situacija. Odjednom, u komentarima ispod članaka o porodici Živojinović na portalima i mrežama pojavljuje se pregršt lepih komentara na njihov račun, šta god da je bio povod. To je trajalo neko vreme, a kako smo saznali od izvora bliskog pevačici, u pitanju je bila plaćena kampanja.

- Brenu je savetovao jedan saradnik da mora da poradi na mišljenju javnog mnjenja, jer je to sad vrlo popularno, a koriste ga i svetske zvezde. Objasnio joj je da postoje specijalizovane agencije koje se time bave, pa ju je uputio na jednu od njih. Brzo je stupila u kontakt sa tom agencijom i dogovorili su se o saradnji, da ispod članaka o njoj i njenoj porodicu pišu hvalospeve i pozitivne komentare, a ona im je za to platila 5.000 evra - kaže naš izvor.

Međutim, ova saradnja nije dugo potrajala. Posle mesec dana Lepa Brena je naprasno raskinula ugovor.

foto: printscreen/Grand

- Prilikom potpisivanja jasno je bilo naznačeno da je suma od 5.000 evra za mesec dana, Brena je to potpisala. Kad je prošao taj mesec, iz agencije su joj poslali fakturu za plaćanje, a ona je pozvala njihovog direktora i rekla im da se nisu tako dogovorili. Govorila mu je kako je taj iznos trebalo da bude za tri meseca, jer je ona tako shvatila. Onda je posle nekog vremena zvala i rekla da je detaljno pročitala ugovor i da je shvatila da je pogrešila, ali da joj ne pada na pamet da mesečno plaća 5.000 evra. Jednostrano je raskinula ugovor - priča naš sagovornik i dodaje:

- Ljudi iz agencije su bili revoltirani jer su odvojili ljudske resurse za Brenu, dakle, računali su na taj posao i hteli su da mu se dobro posvete. Onda su odlučili da joj napakoste, pa su počeli da joj prave antikampanju. Umesto pozitivnih, počeli su da pišu sve najgore o Breni i Živojinovićima ispod tekstova na portalima, i to je potrajalo sigurno mesec dana - zaključio je naš izvor.

Pokušali smo da dobijemo pevačicu za komentar, ali se ona nije javljala na naše pozive.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Sveštenik Slavko Jocić je tad, podsetimo, izneo stav crkve o slavljenju slave na ovaj način, pošto su snimci i fotografije sa Brenine slave Aranđelovdana izazvali buru na društvenim mrežama.

- Krsna slava nije orgija, kad već moram tako da se izrazim. Slava je nešto što smo dobili od predaka i prenosi se s kolena na koleno. Slava se proslavlja u tišini, s toplinom i poštovanjem prema svetitelju. Da ne shvati neko drugačije, to je slobodna volja kod ljudi, ali treba ih upućivati i govoriti im šta je slava, pa ko god to bio, pa čak i ako su u pitanju javne ličnosti. Slava nije veselje uz muziku. To se proslavlja sa ljubavlju, toplinom... Ono što crkva upućuje jeste da se lomi hleb, tj. slavski kolač, i pije vino, da se sa duhovnošću proslavlja i da svi gosti koji dolaze poštuju domaćina. U staro vreme čak nisu dolazili ni kumovi, samo neke komšije, ali to je sve skromno. Ona se mora obeležiti dostojanstveno, nikakve terevenke... Da ne bude "preseče kolač na ribu", a sprema mrsnu hranu. Na slavu se ne ide da se ruča, već da se obeleži svetitelj s domaćinom - poručio nam je tada protojerej-stavrofor.

foto: Kurir

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

00:38 Brena specijalni gost na gej svadbi