"KRSNA SLAVA NIJE ORGIJA, NI TEREVENKA" Brenu isprozivali na mrežama zbog slavlja uz muziku: Oglasila se i SPC, poruka je IZRIČITA

Društvene mreže u utorak uveče bile su preplavljene fotografijama poznatih koji su tog dana proslavljali svoju krsnu slavu Svetog arhangela Mihaila, u narodu poznatiju kao Aranđelovdan.

Kao što je već godinama slučaj, najviše poznatih ličnosti bilo je na slavi kod Lepe Brene, koje su se sjatile u njenu porodičnu kuću na Bežanijskoj kosi.

Veliku pažnju izazvao je dolazak srpskog patrijarha Porfirija. On je u dom Slobodana Bobe Živojinovića i pevačke zvezde došao pre ostalih gostiju. Tom prilikom je svečarima čestitao praznik i krsnu slavu, a zatim je blagoslovio i bogatu slavsku trpezu, na kojoj su se, po običaju, našli razni specijaliteti, a među njima i čuvene Brenine sarme i ruska salata. Viktor Živojinović iskoristio je priliku i fotografisao se sa patrijarhom, a kako se vidi na fotografiji koju je objavio na Instagramu, obojica su bili vrlo raspoloženi i nasmejani dok su pozirali zagrljeni. Čim je poglavar Srpske pravoslavne crkve napustio njihov dom, počele su da dolaze brojne Brenine kolege i porodične prijatelji, te je krenula prava fešta. Živojinovići su u sali u kojoj već tradicionalno slave slavu stavili i ozvučenje, a došlo je i nekoliko muzičara.

Od poznatih na slavlje kod Brene i Bobe bili su i sin Filip, Aco Pejović, Sanja Đorđević s ćerkom, Melina, supruga Harisa Džinovića, Žika Jakšić, Saša Milošević Mare, Mlađan Dinkić, Marko Mišković, Goran Karić i Ivana Mišković Karić. Najveću pažnju privukao je dolazak selektora fudbalera Srbije Dragana Stojkovića Piksija sa suprugom Snežanom, ali i posebno piće, vredno 1.000 evra, koje su doneli na poklon Bobi i Breni.

Sudeći po snimcima sa Instagrama, kod Živojinovića je ove godine na slavi bilo veselije nego ikada. Gosti su se poprilično opustili, pa su se neki od njih latili i mikrofona. Atmosferu je do usijanja dovela upravo domaćica slave Brena, koja je otpevala nekoliko svojih pesama, a najveći delirijum je nastao uz pesmu "Imam pesmu da vam pevam". Novčanice i bakšiš leteli su na sve strane, pa se u jednom momentu na harmonici našlo i nekoliko hiljada evra. Nakon Brene, mikrofona se latio i Aco Pejović, kojim su posebno bili oduševljeni Viktorovi prijatelji, a kako saznajemo, pred kraj večeri pojavila se i Aleksandra Prijović, koja je takođe otpevala nekoliko pesama, a najveći haos je nastao uz stihove hita "Psiho".

Viktor je u jednom momentu i zaplesao s majkom pred gostima, a iskoristio je i priliku da se javno zahvali Piksiju što je, posle 24 godine, uspeo da srpsku reprezentaciju odvede na Evropsko prvenstvo. Brena mu je kasnije i zapevala na uvce "Recite mu da ga volim".

Ovi snimci i fotografije izazvali su buru na društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali i prozivali Živojinoviće da se krsna slava ne slavi na ovaj način. Da bismo razrešili sve nedoumice, kontaktirali smo sa sveštenikom Slavkom Jocićem iz Eparhije šumadijske, koji je izneo stav crkve o ovom pitanju.

- Krsna slava nije orgija, kad već moram tako da se izrazim. Slava je nešto što smo dobili od predaka i prenosi se s kolena na koleno. Proslava svetitelja koji je zaštitnik te porodice treba da bude jedna mala liturgija na kojoj se prinose hleb i vino, to je Hristos, koji je na Tajnoj večeri prelomio hleb i dao ga svojim svetim apostolima. Tako i mi kao domaćini vršimo malu službu. Slava se proslavlja u tišini, s toplinom i poštovanjem prema svetitelju. Da ne shvati neko drugačije, to je slobodna volja kod ljudi, ali treba ih upućivati i govoriti im šta je slava, pa ko god to bio, pa čak i ako su u pitanju javne ličnosti. Slava nije veselje uz muziku. To se proslavlja sa ljubavlju, toplinom... Ono što crkva upućuje jeste da se lomi hleb, tj. slavski kolač, i pije vino, da se sa duhovnošću proslavlja i da svi gosti koji dolaze poštuju domaćina. U staro vreme čak nisu dolazili ni kumovi, samo neke komšije, ali to je sve skromno. Ona se mora obeležiti dostojanstveno, nikakve terevenke... Da ne bude "preseče kolač na ribu", a sprema mrsnu hranu. Na slavu se ne ide da se ruča, već da se obeleži svetitelj s domaćinom - poručio nam je ovaj protojerej-stavrofor.

Veliki donator Boba dao novac za crkvu na Bežanijskoj kosi Kako saznajemo, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije posetio je dom Živojinovića na dan njihove slave kako bi ih blagoslovio i lično im se zahvalio za sve priloge koje su tokom godina dali Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, čiji su oni parohijani, a koja se nalazi u neposrednoj blizini njihove kuće. Inače, svojevremeno su Lepa Brena i Boba poklonili ovoj crkvi polijelej (luster) od mesinga ukrašen ikonama od čak 20.000 evra. foto: Nenad Kostić, Marina Lopičić

