90-IH HARAO, IMAO JAHTU OD 8 METARA, KUPAO SE U NOVCU, A ONDA NESTAO! Dr Igi preživeo TRI VELIKE TRAGEDIJE: Sad sam sam...

Pevač Igor Todorović, poznatiji kao Doktor Iggy, devedesetih je harao domaćom scenom, i zarađivao ogromne sume novca.

Međutim, u jeku popularnosti on je odlučio da se povuče sa estrade, pa danas vodi živo povučen život, van kamera.

foto: Printscreen Pink

On je preživeo tri velike tragedije kada je izgubio rođenog brata, a onda i majku i oca.

- Doživeo sam smrt rođenog brata pre 20 godina. Teško sam to podneo! U tim trenucima je najbitnije ne biti sam. Spaslo me je to što sam imao drugare, igrali smo fudbal, provodili vreme zajedno. To sam nekako prevazišao, nastavio sam dalje, započeo je on.

- Preminuo je sa 30 godina. Mislili smo da će preživeti. Maligna bolest je u pitanju, ali retko ko umire od nje. Verovali smo da će se izvući. Ja sam tada otišao na skijanje jer mi je i doktor rekao da slobodno mogu da idem, da će on da ga''opravi'', ali ipak nije.

foto: Printscreen Pink

- Kada je sve prošlo, mama i ja smo otišli da ga pitamo šta se desilo, zašto... Nisam mogao da verujem. Kada vidim da je danas sve to učestalo, koliko danas ljudi umiru... Shvatam da nisam sam. Posle toga nisam pevao dve godine. Ali mislim da sam tu pogrešio. Kada mi je mama preminula pre 10 godina kao i otac, odmah sam sutradan pevao. To je moj posao i moja snaga, rekao je on i dodao:

- Nisam znao šta me je snašlo. Znam da mnogima nije do pesme, ali mora tako. Sada sam sam, nemam nikoga. Imam veliku kuću, treba to očistiti, srediti... Ali dobro, padnem i ja u depresiju i kažem sebi ''ne treba mi život, želim da umrem'' pa me to brzo prođe jer to nije rešenje, zaključio je on u rubrici ''I nama je teško'' emisije ''Premijera Vikend Specijal'' .

foto: Zorana Jevtić

Inače, jednom prilikom ispričao je koliko je zarađivao, međutim, taj novac je brzo proćerdao.

"Koliko god drugi pričali da su devedesete bile najlošije godine, meni su bile najlepše. Bili smo mladi, zarađivali smo mnogo, putovali smo, bili smo omiljeni svuda... Stvarno smo bili velike zvezde! Sećam se da je 40-50 devojaka stajalo ispred moje kuće da se fotografišemo. Euforija oko nas je bila velika. Imao sam i svoju jahtu, dva-tri automobila, vodio sam celu svoju ekipu na skijanja i letovanja. Mesečno sam dobijao za nastupe 40.000 maraka, a imao sam 25 godina ", ispričao je Doktor Igi.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

07:08 STARS EP 281