"ZBOG MENE JE SAŠA POPOVIĆ POSTAO VODITELJ!" Otkrivena dugo čuvana tajna sa početka Granda: Posle par godina mi je rekao...

Voditelj Zoran Pejić Peja prisetio svojih početaka u "Grandu" i otkrio zašto je on glavni "krivac" što je Saša Popović postao voditelj.

Kako je istakao, Popović je na osnovu njegove inicijative postao voditelj.

foto: Damir Dervišagić

- Jako dobro pamtim sve to i javno ću da priznam da sam ja prvi voditelj Grand televizije. Inače, Saša Popović je na osnovu moje inicijative postao voditelj. On pre nije bio voditelj, bio je muzički urednik „Zama“ i pitao je mene da vodim „Zam“, na šta ja nisam pristao i on me je pitao „Zašto?“. Rekao sam „Zato što želim da ti radiš sa mnom“. Pričao je da nije u tom fazonu zato što je muzički urednik, a ja sam rekao „Ti to treba da radiš baš zato sa mnom, jako dobro poznaješ ko je izdao i komponovao CD, i tako je Saša postao voditelj - rekao je Peja i otkrio da li je bilo lako da ga ubedi da pristane.

foto: Printscreen

- Bilo je teško stvarno, zato što ja nisam hteo da radim bez njega. Moje je bilo da on sve to formuliše, da ima sve zapisano i tako je krenuo „Zam“. Posle par godina „Zama“ Saša je došao i postavio mi pitanje „Da li si uz mene, da li me pratiš?“, ja sam pitao „Što, šta se desilo?“, a on je rekao da on i Brena otvaraju diskografsku kuću koja će se zvati „Grand“. Ružno je da kažem sada kako sam rekao, ali ajde… „Ako ideš ti u g****, idem i ja sa tobom bez problema“. Ja sam takav da poštujem i cenim drugare, prijatelje, spreman sam i život za njih da dam - rekao je Peja.

Kurir.rs/ Grand

Bonus video:

01:30 DEJAN POPOVIĆ TIGAR OTKRIO KOLIKO KOŠTA RASKOŠ SA SLIKE: Cena jednog sata kao stan! Potom otkrio: Moram da imam lično obezbeđenje!