"OTAC ME JE OŠIŠAO NA ĆELAVO, ZAKLJUČAVAO I TUKAO!" Potresna ispovest pevačice: Molila sam gazdu restorana da me pusti...

Pevačica Slavica Ristić učestvovala je u takmičenju "Nikad nije kasno" gde je ispričala svoju tešku životnu priču.

Kako kaže, ona je doživela brojna poniženja zbog toga što je njen otac bio protiv toga da se bavi pevanjem.

- Moj tata je u to vreme radio kao harmonikaš i znao je šta znači biti pevačica. To jest, na kakvom glasu su pevačice. Svim silama se borio i branio mi da pevam, čak me je i tukao i zaključavao. Kada sam imala 16 godina ošišao mi je kosu s glave da ne bih mogla da pevam - ispričala je Slavica za "Grand".

- Jedno veče sam samo odlučila da se spakujem i odem iz kuće. Otišla sam u Prištinu i zaposlila se kao perač čaša. Molila sam gazdu restorana da me pusti da otpevam barem jednu ili dve pesme i tako je krenulo. Konačno sam postala pevačica -rekla je pevačica koja se proslavila u takmičenju "Nikad nije kasno".

Slavica se udala, a kako kaže i u braku je naišla na nerazumevanje muža za njeno bavljenje muzikom.

