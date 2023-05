POTRESNA ISPOVEST PEVAČICE: Otac me je šišao na ćelavo, zaključavao i tukao!

Put nekadašnje učesnice šoua „Nikad nije kasno“, Slavice Ristić nije bio ni malo lak. Umesto da u mladosti ostvari svoje snove i bavi se onim što najviše voli, pevačica je doživela najveće poniženje i osporavanje od svog oca.

foto: Printscreen YT

Na samom početku njene muzičke karijere otac joj je toliko žustro branio da se bavi pevanjem da je mogla i da nastrada.

– Moj tata je u to vreme radio kao harmonikaš i znao je šta znači biti pevačica. To jest, na kakvom glasu su pevačice. Svim silama se borio i branio mi da pevam, čak me je i tukao i zaključavao. Kada sam imala 16 godina ošišao mi je kosu s glave da ne bih mogla da pevam – ispričala je Slavica za Grand.

foto: Printscreen YT

Ubrzo nakon toga je napustila porodični dom i otišla „trbuhom za kruhom“, prateći svoju želju da postane pevačica.

- Jedno veče sam samo odlučila da se spakujem i odem iz kuće. Otišla sam u Prištinu i zaposlila se kao perač čaša. Molila sam gazdu restorana da me pusti da otpevam barem jednu ili dve pesme i tako je krenulo. Konačno sam postala pevačica - izjavila je Slavica koja se nakon toga ubrzo i udala.

Međutim, umesto idiličnog braka i međusobne podrške, naišla je na nerazumevanje i zabranu da se bavi onim što najviše voli. Ali ne od strane tadašnjeg supruga.

foto: Printscreen YT

– Otac mog prvog muža me je sklonio iz kafane, ni on mi nije dao da pevam. Rekao mi je da ne mogu u tri ujutro da dolazim u štiklama u njihovu kuću. Nikad mi niko nije pomogao, samo su se čudili kako nisam postigla više u karijeri – istakla je pevačica koja se nakon trideset godina bavljenja muzikom, proslavila pojavljivanjem u šouu „Nikad nije kasno“.

- Zahvalna sam Bogu što sam ovo doživela. Da sad umrem ne bih žalila– rekla je. Ipak, na vrhuncu popularnosti dogodila joj se još jedna tragedija.

- Posle tatine smrti, nažalost desila se još jedna tragedija. Umrla mi je i sestra i to sa 38 godina. Zbog toga sam napravila malu pauzu, ali evo pre dve nedelje sam počela da radim u Švajcarskoj u jednoj diskoteci - otkrila je Slavica za Grand i dodala da će uskoro nastaviti da radi ono što najviše voli i ume- da peva.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:51 Sceniranje 30.04.2023.