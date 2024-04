NIKOLA ROKVIĆ ODBIO VANVREMENSKI HIT LEGENDARNOG PEVAČA: "Nuđena mi je pesma, ali nisam je prepoznao..."

Nikola Rokvić progovorio je o svojoj karijeri i uspesima, te se osvrnuo na najveće hitove koje je nekada davno odbio.

Nikola se prisetio svojih početaka koje je imao uz oca Marinka Rokvića i otkrio koje pesme je odbio.

– Prvi album sam objavio 2006. za „Grand“, ali sam pre toga gostovao sa svojim ocem. Saša Popović je odličan producent i veliki čovek koji je osmislio sve i njemu čestitam – rekao je Nikola.

- Za mene je najbitnije da radim sa dobrim ljudima, koji imaju dobre namere i koji na posao ne gledaju iz nekih materijalnih pobuda, već i uživaju u tome. Ja se time vodim i hvala Bogu da tako mogu da radim.

Njegov veliki hit „Med i slatko grožđe“ jedna je od najslušanijih pesama i najpevanijih u „Zvezdama Granda“, a pevač je sada otkrio i kako njegov otac nije verovao da će postići uspeh upravo sa tom numerom.

– Drago mi je, to je pesma sa Grandovog festivala. Kada sam je čuo kod Baše koji je radio i muziku i tekst, doneo sam demo snimak kući i moj tata kad je čuo prvo je pitao šta je to, da li je moguće da ću to da pevam i rekao da ne valja ništa. Ja sam ipak odllučio da je snimim jer kada nešto odlučim, idem glavom kroz zid i na moju radost i na Marinkovu posle radost pesma je lepo prošla. Zanimljivo je da je on otvarao svoje nastupe sa pesmom „Med i slatko grožđe“– ispričao je Rokvić koji ni sam nije mogao da zamisli da će se pesma toliko slušati.

– Nisam očekivao, to se nikad ne zna. Nekad tipuješ na jednu pesmu, a prođe neka druga. To je kao što je Marinko hteo da izbaci pesmu sa albuma „Ti za ljubav nisi rođena“ dok moja majka nije rekla da je ta numera najbolja i da je ostavi i samo je ta na kraju prošla sa tog albuma. Nuđena mi je i pesma „Imati pa nemati“ od Džeja, ali je nisam prepoznao. Ipak, mislim da se to Džeju više verovalo i da je baš za njega. Nije kome je nuđeno, već kome je suđeno – istakao je pevač čiji ceo intervju možete pogledati u videu na početku teksta.

