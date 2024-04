ŠOKIRAĆETE SE KAD ČUJETE KAKO SE ZAPRAVO ZOVE VANJA MIJATOVIĆ! Godinama krila pravo ime:"Imam previše ličnosti u sebi"

Mnoge poznate ličnosti u javnosti se predstavljaju nadimcima ili umetničkim imenima koje su stvorili za potrebe svojih karijera.

Neki su to učinili da bi se razlikovali od kolega sa sličnim imenima, dok su neki sebi odabrali lepša od onih koja su im data rođenjem. Iako deluje da u imenu Vanje Mijatović nema ničega spornog, pevačica je svojevremeno otkrila kako to nije njeno pravo ime.

foto: Kurir Televizija

Jedan od primera je pevačica Vanja Mijatović, iako su mnogi uvereni da je to pravo ime nekadašnje zvezde Granda.

foto: Printskrin/Instagram

Pevačica je svojevremeno otkrila da to zapravo nije njeno pravo ime.

-Mama mi je dala dva imena kada sam se rodila, bila je moderna u to vreme i razmišljala je da ja izaberem kad porastem koje mi se više sviđa. U dokumentima sam Ivana, a zapravo sam celog života Vanja- objasnila je pevačica.

Vanja je tada otkrila kako se srodila sa svojim nezvaničnim imenom, i da je Ivana zove jedino njen verenik.

foto: Kurir televizija

S obzirom da je poznata ličnost, događale su se situacije da joj službenici ne veruju kada im da svoja dokumenta.

- Zbune se kada dajem lična dokumenta, pitaju me da li sam pevačica, ali nekad je to i dobro. Inače imam previše ličnosti u sebi, što da ne i u dokumentima. Mislim da ću promeniti u Vanja, ako me ne bude mrzelo da spremam svu tu papirologiju - rekla je ona za domaće medije.

foto: Ana Paunković

Podsetimo, pevačica Vanja Mijatović izgovorila je sudbonosno „da“ svom izabraniku Aleksandru 2022. godine i svadbeno veselje organizovala u jednom popularnom beogradskom restoranu, dok je crkveno venčanje održano u Dubaiju.

Kurir.rs/Grand

