"KADA SAM UMIRALA OD STRAHA.." Ceca o ovim detaljima iz privatnog života nikada nije govorila: Raspadala sam se EMOTIVNO PRIZNANJE

Svetlana Ceca Ražnatović najveća je balkanska zvezda i vlasnica brojnih hitova, a kroz život je uvek išla podignute glave.

Ceca je sada istakla da je i u najtežim trenucima u životu "pokazivala zube" i bila jaka.

- Inat mi ne da da pokažem slabost, a ustvari u sebi sam znala da se raspadam. I da umirem od straha, i da se raspadam od tuge, ali ponos mi ne dozvoljava da pokažem da sam slaba. Ja to mogu da pokažem porodici, nekim prijateljima, ali ovako javno ne. Tako sam gurala sebe kroz život, tako sam prolazila kroz teške situacije, uvek sam govorila sebi: "Ma možeš ti to". Možda je i bolje, možda me je to sačuvalo. Meni je jako značilo to što imam decu. Postojanje moje dece meni nije dozvoljavalo da ja klonem duhom, da padnem, da kleknem... Uvek sam znala da imam motiv više da se borim, i kad sam umirala od straha, ja sam pokazivala zube - rekla je Ceca, koja je potom istakla da ne voli kad ljudi igraju na kvarno.

- Ne volim kad ne postoji fer plej, pobedi me, ljudski je izgubiti, ali nemoj da igraš na kvarno. To se kad-tad obije o glavu. Bilo u poslu, bilo u privatnom životu, igraj pošteno da možemo u oči da se pogledamo - rekla je Ceca na "K1 televiziji".

Ceca jednu životnu grešku nikada neće da zaboravi

Ceca Ražnatović nedavno je progovorila o svojoj nekadašnjoj, velikoj greški, koju posle toga nikada nije ponovila.

Ceca je samo jednom bila plavuša, pre 18 godina, tokom prvog koncertu na Ušću.

- Ja sam nešto umislila da treba da napravim drastičnu promenu. Znaš ono kad si nečim drugim nezadovoljan, pa udri po kosi! Hoću ja da budem plava, eto... Celog života sam crnka! - kazala je Ceca na početku.

Prođem tako, kad sam se ofarbala, pored ogledala i prepadnem se kako izgledam. Čim je prošlo Ušće sam rekla frizerki: "U gavran crno da me ofarbaš!"... Nikad više nisam eksperimentisala, samo tako te toplije boje, na braon, što mi stoji - istakla je ona. - Ne treba puno da mene čovek nagovori! - zaključila je pevačica za "K1" kroz smeh.

