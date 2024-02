ADIL MI JE REKAO "ŠTA SI NAM OVO URADILA" Veliki intervju Cece: Ne pogađa me kritika nekog ko me celog života gleda snajperom

Svetlana Ceca Ražnatović progovorila je o ponovnoj saradnji s Aleksandrom Radulovićem Futom, novom albumu, ali i o malo poznatim detaljima iz privatnog života.

Ceca je na početku razgovora progovorila o promeni repertoara.

- Jednostavno nisam mogla više da izdržim pritisam tviteraša prvenstveno! Sve su to moji fanovi, ali su oni nekako bili najglasniji. Morala sam da ubacim neke pesme koje nisam dugo pevala kao što su npr. Manta manta, Cecenija, Koža pamti, Znam... htela sam da im ispunim želju jer su baš to tražili, rekla je ona pa progovorila o izgledu:

foto: Printscreen Pink Tv

- Ne mogu da kažem da se ja ne negujem kao žena i da ne vodim računa kako u da izgledam. Tako nešto se i podrazumeva. Idem i na tretmane, vodim računa o svojoj kilaži. Jedam samo onoliko koliko može na dlan da mi stane. Ponekad popijem neko pivce za živce, ali mene to ne goji, rekla je ona uz osmeh, a podsetimo Aleksandra Prijović je u nekoliko navrata istakla da joj je pivo omiljeno piće.

Pevačica koja je već 36 godina na estradi progovorila je je i o tome koliko je teško danas biti Ceca:

foto: Printscreen Pink Tv

- Nije teško iz ove perspektive... to je blagoslov! U životo nije sve lepo, to mi je jasno, ali kada ste iznad površina uvek ste na udaru jakih vetrova. Sada sam oguglala na sve. Ranije dok sam bila mlađa pogađalo me svašta. Preispitivala sam sebe tada! Sada me briga šta će ko da kaže. Iste stavove imam i sada kao i pre. To sam jednostavno ja. Nikada se neću menjati da bih se nekom dopala. Bitno je samo ko kaže, ne šta kaže. Ne pogađa me kritika nekoga ko me celog života gleda snajperom. To je ozbiljna razdaljina, rekla je ona.

Ceca je progovorila i o ponovnoj saradnji sa Futom na pesmi ''Za kraj'' koja je snimljena za potrebe filma ''Nedelja'' o životu i radu u prvim godinama vrtoglavog uspeha Džeja Ramadanovskog. Pesma je preko noći postala hit, a Ceca je i sama oduševljena time:

foto: Printscreen Pink Tv

- Meni je jako drago što je Futa ponovo pun tog kreativnog elana, što se vraća na velika vrata i što ponovo sarađujemo. On i Marina su napravili revoluciju u muzici! Narod je željan te muzike i to se vidi i po pesmi ''Za kraj''. Eto i na Majinu ideju smo ponovo snimili pesmu ''Ne računaj na mene'' koju sam prvobitno snimila sa Mirom Škorić koja je gostovala na mom albumu. Ona je želela to da snimimo za potrebe Novogodišnjeg programa. Snimile smo to začas, s puno ljubavi...publika je to odlično prihvatila. Eto te dve pesme su mene baš mnogo usrećila, dodala je ona, pa progovorila o novom albumu:

- Na njemu će biti i Futa i Braja, Handanović i još neki autori. Ova poslednja pesma pokazuje šta mene ispunjava kao osobu. Verovala sam u nju! Nisam mislila da je komercijalna. Verovala sam da će se dopasti publici. Reakcije koje sam čula su: Plačem i ježim se! Od Adila sam dobila kompliment u fazonu '' Šta si nam ovo uradila... kakvi ukrasi, kakvo pevanje'' oduševio me, rekla je zvezda.

foto: Printskrin/Instagram

Ceca je otkrila i koji njen album najviše voli i koju bi pesmu izabrala kao favorita:

- Svoj album koji sa mnajviše puta preslušala u životu je ''Ljubav živi''. U tom momentu kada sam ga snimala bilo mi je jako teško. Tada sam osećala bol...pritisak. Mislim da sam sve to pretočila u te pesme. Ta emocija se oseća. čuje. On uopšte nije svetao, taman je, mračan, pun tuge...ali sam njega najviše slušala. Privatno najviše volim pesmu ''Od tebe ne znam da se oporavim'', ''Rekom bez vode'', ''Čudo moje''...

Kurir.rs/Pink/K.M.

Bonus video:

01:56 JK SE PRISETILA KADA SE PRVI PUT NAPILA: Videla sam da Marina Tucaković ima votku, pa sam sipala! Posle pet minuta joj POZLILO!